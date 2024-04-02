Kisah Loh Kean Yew, Pebulu Tangkis Singapura Ini Kenal Hendra Setiawan Bukan dari Prestasinya

KISAH Loh Kean Yew, pebulu tangkis Singapura ini kenal Hendra Setiawan bukan dari prestasinya menarik untuk diulas. Sebab, keduanya bertemu secara tidak sengaja.

Seperti diketahui, Hendra merupakan salah satu pebulu tangkis tersukses Indonesia saat ini. Bagaimana tidak, semua gelar bergengsi sudah pernah diraih sepanjang kariernya selama 20 tahun lebih.

Tercatat, pasangan Mohammad Ahsan itu pernah meraih medali emas di Olimpiade Beijing 2008, tiga kali menjadi juara dunia, All England, Asian Games, dan masih banyak yang lainnya. Segudang prestasi inilah yang membuat Hendra sangat dikenal di Indonesia hingga bahkan ke seluruh dunia.

Namun rupanya, ada pula pebulu tangkis yang tidak mengetahui prestasi seorang Hendra Setiawan. Dia adalah tunggal putra andalan Singapura, Loh Kean Yew.

Juara dunia 2021 itu mengaku tidak mengenal Hendra karena prestasinya. Loh mengungkapkan baru mengenal pemain asal Kabupaten Pemalang tersebut ketika keduanya dipertemukan dalam satu tim di ajang Premier Badminton League (PBL) India 2020.

Saat itu, Loh hanya mengetahui Hendra adalah juara dunia 2019. Akan tetapi, ia tidak mengetahui jika atlet berusia 39 tahun itu sudah memiliki banyak gelar bergengsi.

"Pertama kali saya ketemu Hendra (Setiawan), saya enggak tahu dia. Maksudnya, saya tahu namanya Hendra, tapi saya enggak tau dia menang apa," aku Loh, dilansir dari Youtube Hendra Setiawan, Selasa (2/4/2024).

"Jadi waktu ngobrol dengannya, saya sudah merasa dia seperti teman sendiri. Jadi saya tidak peduli dia ini siapa," imbuh pebulu tangkis Singapura itu.