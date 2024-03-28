Kisah Kocak Loh Kean Yew, Pebulutangkis Singapura yang Sebut Hendra Setiawan Bukan Juara Olimpiade

KISAH kocak Loh Kean Yew, pebulutangkis Singapura yang sebut Hendra Setiawan bukan juara Olimpiade karena tidak tahu akan diulas oleh okezone. Seperti diketahui, Loh Kean Yew merupakan pebulutangkis tunggal putra yang kini menjadi andalan bagi Singapura.

Mengenal bulutangkis sejak usia 5 tahun, Loh yang lahir di Malaysia memilih Singapura untuk dibelanya. Sepanjang karirnya, Loh Kean Yew tercatat pernah meraih berbagai gelar.

Salah satu prestasi terbaiknya adalah dengan menjadi juara dunia di tahun 2021 lalu. Namun dibalik kepiawaiannya dalam bermain bulutangkis, tunggal putra berusia 26 tahun ini rupanya memiliki sisi lain dirinya yang sangat polos.

Dalam sebuah sesi tanya jawab bersama legenda bulutangkis Indonesia, Loh Kean Yew ternyata tidak mengetahui jika Hendra pernah meraih medali emas di Olimpiade.

Dalam momen itu, Loh bercerita tentang pertemuan pertamanya dengan Hendra Setiawan di ajang Premier Badminton League (PBL) 2020 yang digelar di India. Namun karena ketidaktahuannya, Loh menganggap jika Hendra seperti teman sendiri.

"Pertama kali aku ketemu Hendra (Setiawan), aku nggak tahu dia. Maksudku aku tau namanya Hendra, tapi aku nggak tau dia menang apa" kata Loh Kean Yew dalam sesi QnA di youtube Hendra Setiawan.