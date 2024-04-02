Batal Diperiksa ke Rumah Sakit, Pedro Acosta Siap Menggila di MotoGP Amerika Serikat 2024!

PEMBALAP Red Bull GASGAS Tech3, Pedro Acosta, dipastikan batal diperiksa ke rumah sakit karena dugaan keram lengan sebelumnya. Bos Red Bull GASGAS Tech3, Herve Poncharal, menegaskan Acosta baik-baik saja sehingga siap tampil menggila lagi di MotoGP Amerika Serikat 2024.

Pedro Acosta menjadi sorotan dalam dua balapan pertama di MotoGP 2024. Pasalnya, pembalap berusia 19 tahun itu sukses tampil impresif dalam dua balapan pertama.

Pada MotoGP Qatar 2024, Acosta sukses mengunci posisi kesembilan dalam balapan debutnya. Berlanjut pada balapan kedua di MotoGP Portugal 2024, Acosta berhasil merebut podium ketiga.

BACA JUGA: Kepala Kru Marc Marquez Kasih Kode Keras Jelang MotoGP Amerika Serikat 2024

Namun demikian, Acosta belakangan dikabarkan mengalami keram pada lengannya. Pembalap asal Spanyol itu dikabarkan harus diperiksa ke rumah sakit.