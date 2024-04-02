Kepala Kru Marc Marquez Kasih Kode Keras Jelang MotoGP Amerika Serikat 2024

KEPALA kru Marc Marquez di Gresini Racing, Frankie Carchedi, memberi kode keras jelang balapan MotoGP Amerika Serikat 2024. Menurutnya, apa yang akan dicapai The Baby Alien sudah terlihat jelas.

Kiprah Marquez bersama Gresini memang begitu dinantikan. Pasalnya, untuk pertama kali, pembalap asal Spanyol itu menggeber motor Ducati setelah 11 musim beruntun mengendarai Honda RC213V.

Pada dua seri awal, Marquez memang belum mampu menapaki podium setelah finis keempat di Qatar dan 16 di Portugal. Akan tetapi, dalam beberapa momen, magis juara dunia MotoGP enam kali itu sudah terlihat.

Carchedi lalu mengomentari insiden yang terjadi antara Marquez dengan Francesco Bagnaia di Sirkuit Internasional Algarve, Portimao, pada MotoGP Portugal 2024, dua pekan silam. Kendati hasil akhirnya tidak diharapkan gara-gara senggolan itu, sudah terlihat jelas seperti apa langkah yang ditempuh.

"Hasil akhir yang tidak beruntung. Ada beberapa hal positif di akhir pekan. Langkah berikutnya adalah lebih dekat ke depan dan mendapat ruang yang bebas. Selangkah demi selangkah," papar Carchedi, melansir dari akun Twitter-nya @frankiecarchedi, Selasa (2/4/2024).

"(Kami) bisa menempuh kecepatan balapan yang bagus, tetapi dalam situasi balapan hal itu sangat berbeda," imbuh pria asal Inggris itu.