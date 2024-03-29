Hasil Perempatfinal Spain Masters 2024: Wakil India Hentikan Perjalanan Rehan Naufal/Lisa Ayu

MADRID - Perjalanan ganda campuran Indonesia, Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati dipastikan terhenti Spain Masters 2024. Hal itu usai Rehan/Lisa kalah dari wakil India, B. Sumeeth Reddy/Sikki Reddy di perempatfinal Spain Masters 2024, Jumat (29/3/2024).

Bermain di Centro Deportivo Municipal Gallur, Madrid, Spanyol, Rehan/Lisa sejatinya sudah berjuang hingga rubber game. Namun, usai bermain selama 41 menit, Rehan/Lisa akhirnya tumbang dengan skor 21-14, 11-21, dan 17-21.

Jalannya Pertandingan

Rehan/Lisa berhasil berhasil memimpin 3-1 atas Reddy/Reddy, setelah tampil apik pada awal gim pertama. Reddy/Reddy mencoba untuk membalikan keadaan, tetapi Rehan/Lisa mampu untuk menambah perolehan poin dan memimpin dengan skor 8-4.

Unggulan keempat asal Indonesia itu pun berhasil menjauhkan keunggulannya menjadi 11-4 di interval gim pertama. Sementara selepas interval, Rehan/Lisa kembali mendapatkan beberapa angka untuk unggul 16-6.

Rehan/Lisa mengalami kesulitan untuk menambah perolehan poin, tetapi masih bisa memimpin dengan skor 20-14. Kendati demikian, Rehan/Lisa mampu menutup gim pertama dengan kemenangan 21-14.

Sementara pada awal gim kedua, Rehan/Lisa harus tertinggal 2-5 dari pasangan India tersebut. Rehan/Lisa kesulitan untuk meredam permainan Reddy/Reddy, sehingga harus tertinggal 4-11 di interval gim kedua.