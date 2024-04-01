Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Sempat Ingin Mundur, Sabar/Reza Tak Menyangka Bisa Juarai Spain Masters 2024

Rio Eristiawan , Jurnalis-Senin, 01 April 2024 |15:18 WIB
Sempat Ingin Mundur, Sabar/Reza Tak Menyangka Bisa Juarai Spain Masters 2024
Sabar/Reza juara Spain Masters 2024 usai mengalahkan ganda Malaysia di partai final (Foto: PBSI)
A
A
A

MADRID - Ganda putra Indonesia, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani tak menyangka bisa menjuarai ajang Spain Masters 2024. Pasalnya, mereka sempat ingin mengundurkan diri karena kondisi cedera bahu Sabar Karyaman Gutama.

Sabar/Reza berhasil menjadi juara di Spain Masters 2024. Kepastian tersebut didapatkan usai mengalahkan wakil Malaysia, Arif Junaidi/Roy King Yap di babak final. Bermain di Centro Deportivo Municipal Gallur, Madrid, Spanyol, Minggu (31/3/2024) malam WIB, Sabar/Reza meraih kemenangan dengan skor 21-18, 17-21 dan 21-19.

Sementara Muhammad Reza Pahlevi Isfahani bersyukur dan tak menyangka bisa menjadi juara di Spain Masters 2024. Pasalnya sejak awal sudah ingin mundur, karena kondisi bahu Sabar yang tak memungkinkan untuk bermain.

"Alhamdulillah sangat bersyukur atas kemenangan di turnamen Madrid Spain Masters tahun ini. Saya sendiri tidak menyangka akan bisa juara di sini. Karena dari awal pun kami sudah mau mengundurkan diri dari turnamen ini karena kondisi bahu Sabar yang tidak memungkinkan untuk main," kata Muhammad Reza Pahlevi Isfahani dalam keterangan PBSI, Senin (1/4/2024).

Pebulutangkis berusia 25 tahun itu pun mengatakan dukungan dari suporter KBRI Spanyol menjadi kunci kemenangannya. Muhammad Reza Pahlevi Isfahani mendedikasikan gelar juara Spain Masters 2024 untuk dirinya dan semua orang yang telah mendukungnya.

"Pada awalnya kami mau coba setengah gim dulu, tetapi alhamdulillah malah dikasih kemenangan dengan lancar. Yang menjadi kunci kemenangan, kami fokus di poin-poin akhir dan juga karena banyak suporter dari KBRI Spanyol hadir ke arena yang menambah semangat kami berdua berjuang habis-habisan," ujarnya.

