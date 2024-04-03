Idolai Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan, Sabar Karyaman/Reza Pahlevi: Mereka Pantas Jadi Panutan

JAKARTA - Pasangan berjuluk The Daddies, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan ternyata merupakan ganda putra yang sangat diidolai oleh Sabar Karyaman Gutama/Mohammad Reza Pahlevi Isfahani. Menurut sang juara Spain Masters 2024 tersebut, Ahsan/Hendra sangat layak dijadikan panutan karena memiliki sifat displin dan tanggung jawab yang luar biasa.

Ya, Sabar/Reza baru saja berhasil merengkuh gelar pertama di BWF World Tour. Ganda putra Indonesia itu berhasil mengalahkan wakil Malaysia, Junaidi Arif/Roy King Yap dalam pertarungan tiga gim (21-18, 17-21, 21-19) di final Spain Masters 2024.

Membawa titel pertama di level Super 300, SabRez -sapaan akrab Sabar/Reza- bercerita soal atlet panutannya. Mereka ternyata sangat mengidolakan The Daddies -julukan Ahsan/Hendra.

"Tentu The Daddies," kata Sabar dan Reza kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia di Pasti Bisa Coffee, Jakarta pada Selasa (2/4/2024).

Sabar mengatakan, The Daddies merupakan atlet panutan karena keprofesionalannya. Senada, Reza pun kagum dengan perjuangan jawara All England 2019 itu.