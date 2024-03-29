Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Perempatfinal Spain Masters 2024: Pulangkan Wakil Thailand, Komang Ayu Lanjut ke Semifinal

Rio Eristiawan , Jurnalis-Jum'at, 29 Maret 2024 |19:05 WIB
Hasil Perempatfinal Spain Masters 2024: Pulangkan Wakil Thailand, Komang Ayu Lanjut ke Semifinal
Tunggal putri Indonesia, Komang Ayu Cahya Dewi. (Foto: PBSI)
A
A
A

MADRID - Pebulutangkis tunggal putri Indonesia, Komang Ayu Cahya Dewi berhasil memulangkan wakil Thailand, Pornpicha Choeikeewong di perempatfinal Spain Masters 2024, pada Jumat (29/3/2024) malam WIB. Bermain di Centro Deportivo Municipal Gallur, Madrid, Komang Ayu menang usai berjuang selama 34 menit.

Tepatnya Komang Ayu menang dengan dua gim langsung lewat skor 21-14 dam 21-16. Dengan kemenangan itu, Komang Ayu berhak melanjutkan perjalanan ke babak semifinal dari turnamen super 300.

Jalannya Pertandingan

Komang memulai awal gim pertama dengan performa apik, setelah mampu memimpin 4-0 atas Choeikeewong. Meski lawannya mampu memberikan perlawan untuk mendapatkan poin, tetapi Komang masih bisa memimpin dengan skor 7-5.

Akan tetapi, Komang gagal untuk terus mempertahankan keunggulannya dan harus tertinggal 7-8 dari Choeikeewong. Meski harus bermain dengan ketat, Komang pun berhasil memimpin 11-10 atas lawannya di interval gim pertama.

Komang Ayu Cahya Dewi

Selepas interval, pebulutangkis putri 21 tahun itu pun sukses menambah angka untuk menjauhkan keunggulannya menjadi 14-10. Komang pun menutup gim pertama dengan kemenangan 21-14.

Halaman:
1 2
