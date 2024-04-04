Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Momen Tak Respek Pebulu Tangkis China Ini saat Lakukan Smash Headshot ke Pitha Mentari di Spain Masters 2024

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |01:10 WIB
Momen Tak Respek Pebulu Tangkis China Ini saat Lakukan Smash Headshot ke Pitha Mentari di Spain Masters 2024
Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari mendapat perlakuan tak enak di Final Spain Masters 2024 (Foto: PBSI)
A
A
A

MOMEN tak respek pebulu tangkis China ini saat lakukan smash headshot ke Pitha Haningtyas Mentari di Spain Masters 2024 menarik untuk diulas. Sebab, hal itu dianggap kurang ajar.

Seperti diketahui, laga sengit terjadi di final ganda campuran Spain Masters 2024 yang mempertemukan wakil Indonesia, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari menghadapi wakil China, Cheng Xing/Zhang Ci.

Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari

Bertanding di Centro Deportivo Municipal Gallur, Madrid 31 Maret 2024, pertarungan sengit langsung tersaji sejak awal laga. Sayangnya, Rinov/Pitha harus menyerahkan game pertama setelah tunduk dengan skor 17-21.

Memasuki game kedua, ganda campuran andalan Indonesia itu berusaha memperbaiki kekurangan di game pertama. Hasilnya, ganda campuran yang kini menduduki peringkat 15 ranking BWF itu sukses merebut game kedua dengan skor 21-12 dan memaksa laga berlanjut ke babak rubber game.

Di game ketiga, pertarungan kedua pasangan ini semakin sengit. Bahkan di awal game terjadi pertarungan rally panjang yang sangat menguras tenaga.

Pada poin 6-7 untuk keunggulan wakil China, terjadi sebuah insiden yang kurang mengenakan. Kala itu, sebuah rally super sengit terjadi. Cheng Xing yang berada di barisan belakang berkali-kali melepaskan smash super keras ke arah wakil Indonesia.

Namun tanpa diduga, rally tersebut diakhiri dengan sebuah smash yang menyasar wajah Pitha Haningtyas Mentari. Saking kerasnya pukulan Cheng Xing, Pitha tidak sempat bereaksi dan harus menahan sakitnya menahan pukulan shuttlecock dengan wajah.

Parahnya, setelah melakukan pukulan headshot ke arah Pitha, Cheng Xing tampak biasa saja. Atlet muda berusia 21 tahun itu justru melakukan selebrasi karena sukses meraih poin.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/03/40/2991901/momen-power-smash-463-kph-sabar-karyaman-gutama-reza-pahlevi-sukses-bungkam-pebulutangkis-malaysia-hingga-juara-ganda-putra-spain-masters-2024-hxF3AT1CFs.jpg
Momen Power Smash 463 KPH Sabar Karyaman Gutama/Reza Pahlevi Sukses Bungkam Pebulutangkis Malaysia hingga Juara Ganda Putra Spain Masters 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/03/40/2991836/idolai-mohammad-ahsan-hendra-setiawan-sabar-karyaman-reza-pahlevi-mereka-pantas-jadi-panutan-lTLgeNGB3t.jpg
Idolai Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan, Sabar Karyaman/Reza Pahlevi: Mereka Pantas Jadi Panutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/01/40/2991045/sempat-ingin-mundur-sabar-reza-tak-menyangka-bisa-juarai-spain-masters-2024-lI7ibD2PQz.jpg
Sempat Ingin Mundur, Sabar/Reza Tak Menyangka Bisa Juarai Spain Masters 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/01/40/2990842/pintu-ke-olimpiade-2024-terbuka-usai-juara-spain-masters-rinov-rivaldy-pitha-mentari-tugas-belum-selesai-wIC1ND6XsC.jpg
Pintu ke Olimpiade 2024 Terbuka Usai Juara Spain Masters, Rinov Rivaldy/Pitha Mentari: Tugas Belum Selesai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/31/40/2990704/juarai-spain-masters-2024-setelah-3-tahun-tanpa-gelar-ini-kata-rinov-pitha-rmKsCbuRNU.jpg
Juarai Spain Masters 2024 Setelah 3 Tahun Tanpa Gelar, Ini Kata Rinov/Pitha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/31/40/2990689/breaking-news-indonesia-juara-umum-spain-masters-2024-skuad-bulu-tangkis-tanah-air-3-kali-juara-umum-beruntun-kb6RKl332d.jpg
Breaking News: Indonesia Juara Umum Spain Masters 2024, Skuad Bulu Tangkis Tanah Air 3 Kali Juara Umum Beruntun!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement