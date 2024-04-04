Momen Tak Respek Pebulu Tangkis China Ini saat Lakukan Smash Headshot ke Pitha Mentari di Spain Masters 2024

MOMEN tak respek pebulu tangkis China ini saat lakukan smash headshot ke Pitha Haningtyas Mentari di Spain Masters 2024 menarik untuk diulas. Sebab, hal itu dianggap kurang ajar.

Seperti diketahui, laga sengit terjadi di final ganda campuran Spain Masters 2024 yang mempertemukan wakil Indonesia, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari menghadapi wakil China, Cheng Xing/Zhang Ci.

Bertanding di Centro Deportivo Municipal Gallur, Madrid 31 Maret 2024, pertarungan sengit langsung tersaji sejak awal laga. Sayangnya, Rinov/Pitha harus menyerahkan game pertama setelah tunduk dengan skor 17-21.

Memasuki game kedua, ganda campuran andalan Indonesia itu berusaha memperbaiki kekurangan di game pertama. Hasilnya, ganda campuran yang kini menduduki peringkat 15 ranking BWF itu sukses merebut game kedua dengan skor 21-12 dan memaksa laga berlanjut ke babak rubber game.

Di game ketiga, pertarungan kedua pasangan ini semakin sengit. Bahkan di awal game terjadi pertarungan rally panjang yang sangat menguras tenaga.

Pada poin 6-7 untuk keunggulan wakil China, terjadi sebuah insiden yang kurang mengenakan. Kala itu, sebuah rally super sengit terjadi. Cheng Xing yang berada di barisan belakang berkali-kali melepaskan smash super keras ke arah wakil Indonesia.

Namun tanpa diduga, rally tersebut diakhiri dengan sebuah smash yang menyasar wajah Pitha Haningtyas Mentari. Saking kerasnya pukulan Cheng Xing, Pitha tidak sempat bereaksi dan harus menahan sakitnya menahan pukulan shuttlecock dengan wajah.

Parahnya, setelah melakukan pukulan headshot ke arah Pitha, Cheng Xing tampak biasa saja. Atlet muda berusia 21 tahun itu justru melakukan selebrasi karena sukses meraih poin.