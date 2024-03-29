Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Perempatfinal Spain Masters 2024: Libas Pasangan Taiwan, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Tembus Semifinal

Rio Eristiawan , Jurnalis-Jum'at, 29 Maret 2024 |18:49 WIB
Hasil Perempatfinal Spain Masters 2024: Libas Pasangan Taiwan, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Tembus Semifinal
Ganda campuran Indonesia, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari. (Foto: PBSI)
A
A
A

MADRID - Ganda campuran Indonesia, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari sukses mengalahkan pasangan Taiwan, Chen Cheng Kuan/Hsu Yin-Hui di perempatfinal Spain Masters 2024, Jumat (29/3/2024) malam WIB. Berlangsung di Centro Deportivo Municipal Gallur, Madrid, Rinov/Pitha bisa dikatakan menang mudah atas Chen/Hsu.

Bagaimana tidak, Rinov/Pitha hanya membutuhkan waktu 21 menit untuk merebut tiket ke semifinal. Mereka tepatnya menang dengan skor 21-15 dan 21-10 atas perwakilan Taiwan tersebut.

Jalannya Pertandingan

Rinov/Pitha berhasil membuat Chen/Hsu mengalami kesulitan pada awal gim pertama, sehingga mampu memimpin 4-1. Chen/Hsu masih belum bisa mengimbangi permainan Rinov/Pitha, sehingga membuat pasangan ganda campuran Indonesia itu memimpin 11-1 di interval gim pertama.

Rinov/Pitha

Sementara Rinov/Pitha semakin sulit untuk dihentikan selepas interval. Sebab, unggulan keenam asal Indonesia itu sukses memimpin 20-4.

Rinov/Pitha pun menutup gim pertama dalam waktu delapan menit dengan kemenangan 21-5. Sementara pada awal gim kedua, Rinov/Pitha berhasil memimpin 7-2 atas Chen/Hsu.

Halaman:
1 2
