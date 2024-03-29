Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Ricky Subagja Tuntut Rinov Rivaldy/Pitha Mentari Maksimalkan Hasil di Spain Masters 2024: Harus Juara!

Bagas Abdiel , Jurnalis-Jum'at, 29 Maret 2024 |13:48 WIB
Ricky Subagja Tuntut Rinov Rivaldy/Pitha Mentari Maksimalkan Hasil di Spain Masters 2024: Harus Juara!
Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari kala berlaga. (Foto: Humas PBSI)
A
A
A

JAKARTA – Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi (Kabid Binpres) PBSI, Ricky Subagja, menuntut Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari meraih hasil maksimal di Spain Masters 2024. Ia meminta ganda campuran Indonesia itu meraih juara di ajang berlevel Super 300 tersebut.

Tuntutan tersebut beralasan karena Rinov/Pitha saat ini menjadi ganda campuran Indonesia terdepan dalam perebutan tiket ke Olimpiade Paris 2024. Terlebih, posisi Rinov/Pitha belum relatif aman.

Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari

Per pekan ini, Rinov/Pitha memang masih dalam jalur lolos, tapi dengan poin mepet, yakni 52,814 poin. Sementara itu, pesaing terdekat adalah Hee Yong Kai Terry/Tan Wei Han Jessica asal Singapura dengan poin 52,590.

"Untuk Rinov/Pitha di Madrid (Spain Masters 2024) mutlaknya harus juara, karena selisihnya tipis (di race to Olympic), 300 poin saja sama Singapura. Makin berat, karena (kemarin-kemarin) nabungnya (poin) kurang. Tapi kesempatannya masih ada," ucap Ricky saat ditemui di Pelatnas PBSI Cipayung.

"Target awal di tur eropa itu yang tercapai cuma di Orleans. Yang lain enggak masuk target," lanjutnya.

Sementara itu, Spain Masters adalah turnamen kelima bagi Rinov/Pitha sejak menjalani tur Eropa. Sebelumnya mereka mentas di German Open, French Open, Orleans Masters, dan Swiss Open 2024. Capaian terbaik adalah di Orleans Masters dengan keluar sebagai runner-up.

Halaman:
1 2
