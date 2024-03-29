Jadwal Wakil Indonesia di Perempatfinal Spain Masters 2024: Ada 6 Wakil, Rinov/Pitha hingga Ester Nurumi Siap Buru Tiket Semifinal!

JADWAL wakil Indonesia di perempatfinal Spain Masters 2024 akan diulas dalam artikel ini. Ester Nurumi Tri Wardoyo hingga Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari siap berburu tiket semifinal dalam laga yang digelar di Centro Deportivo Minicipal Gallur, Spanyol, pada Jumat (29/3/2024) mulai pukul 18.00 WIB ini.

Ya, ajang bulu tangkis dengan level Super 300, Spain Masters 2024, akan berlanjut hari ini. Di babak perempatfinal, ada 6 wakil Indonesia yang siap berlaga.

Di sektor tunggal putri, Indonesia masih menyisakan dua wakil. Mereka adalah Ester Nurumi Tri Wardoyo dan juga Komang Ayu Cahaya Pratiwi.

Ester sendiri akan dihadapkan lawan berat, yakni unggulan ketiga asal Korea Selatan, yakni Kim Ga Eun. Sementara itu, Komang akan melawan Pornpina Choeikeewong (Thailand).

Sebelumnya, Komang sudah bertemu wakil Thailand itu dua kali, di mana Pornpina sukses menyapu bersih kemenangan. Tentunya, Komang kini diharapkan bisa revans untuk menebus kegagalannya.

Beralih ke sektor ganda campuran, Indonesia juga masih punya dua wakil. Mereka adalah Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari dan juga Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati.

Rinov/Pitha sendiri akan melawan Chen Cheng Kuan/Hsu Ya-Hui (Taiwan). Ini akan jadi pertemuan pertama bagi kedua pasangan.

Sementara itu, Rehan/Lisa akan berhadapan dengan pasangan India, Reddy B Sumeeth/Reddy Sikki. Sama seperti Rinov/Pitha, ini akan jadi pertemuan pertama bagi Rehan/Lisa. Tentunya, mereka berdua diharapkan bisa mendulang hasil manis hingga lolos ke semifinal.