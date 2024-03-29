Komang Ayu Siap Taklukkan Pemain Thailand di Perempatfinal Spain Masters 2024, Jangan Lewatkan 30-31 Maret 2024, Live di iNews!

ENAM wakil Indonesia siap menjaga asa dan melanjutkan perjuangan ke babak perempat final BWF Super 300 Spain Masters 2024 hari ini, Jumat (29/3/2024) di Centro Deportivo Municipal Gallur, Madrid, Spanyol. Salah satunya ada Komang Ayu Cahya Dewi yang siap bertanding hari ini.

Dari sektor tunggal putri, Komang ayu Cahya Dewi tampil impresif di babak 16 besar atas wakil Taiwan, Sung Shuo Yun. Dia sukses menang dengan skor akhir 21-11 dan 21-14.

Hari ini, Komang Ayu akan bertemu dengan wakil Thailand, Pornpicha Choeikeewong, di perempatfinal. Akankah dia bisa melanjutkan tren positifnya?

Masih dari sektor yang sama, Ester Nurumi Tri Wardoyo melaju ke babak perempatfinal usai memetik kemenangan atas unggulan kedelapan asal Vietnam, Nguyen Thuy Linh, dengan skor akhir 21-12, 21-15. Hari ini, Ester akan melawan pemain unggulan Korea Selatan, Kim Ga Eun, di perempatfinal.

Selanjutnya, ganda putri, Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi akan melawan pasangan asal Taiwan, Hsu Ya Ching/Lin Wan Ching. Beralih ke ganda putra, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani untuk pertama kalinya akan berhadapan dengan pemain asal Jerman, Bjarne Geiss/Jan Colin Voelker.