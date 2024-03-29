Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Komang Ayu Siap Taklukkan Pemain Thailand di Perempatfinal Spain Masters 2024, Jangan Lewatkan 30-31 Maret 2024, Live di iNews!

Karina Astawidara , Jurnalis-Jum'at, 29 Maret 2024 |10:43 WIB
Komang Ayu Siap Taklukkan Pemain Thailand di Perempatfinal Spain Masters 2024, Jangan Lewatkan 30-31 Maret 2024, Live di iNews!
Komang Ayu Cahya Dewi kala berlaga. (Foto: PBSI)
A
A
A

ENAM wakil Indonesia siap menjaga asa dan melanjutkan perjuangan ke babak perempat final BWF Super 300 Spain Masters 2024 hari ini, Jumat (29/3/2024) di Centro Deportivo Municipal Gallur, Madrid, Spanyol. Salah satunya ada Komang Ayu Cahya Dewi yang siap bertanding hari ini.

Dari sektor tunggal putri, Komang ayu Cahya Dewi tampil impresif di babak 16 besar atas wakil Taiwan, Sung Shuo Yun. Dia sukses menang dengan skor akhir 21-11 dan 21-14.

Komang Ayu Cahya Dewi

Hari ini, Komang Ayu akan bertemu dengan wakil Thailand, Pornpicha Choeikeewong, di perempatfinal. Akankah dia bisa melanjutkan tren positifnya?

Masih dari sektor yang sama, Ester Nurumi Tri Wardoyo melaju ke babak perempatfinal usai memetik kemenangan atas unggulan kedelapan asal Vietnam, Nguyen Thuy Linh, dengan skor akhir 21-12, 21-15. Hari ini, Ester akan melawan pemain unggulan Korea Selatan, Kim Ga Eun, di perempatfinal.

Selanjutnya, ganda putri, Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi akan melawan pasangan asal Taiwan, Hsu Ya Ching/Lin Wan Ching. Beralih ke ganda putra, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani untuk pertama kalinya akan berhadapan dengan pemain asal Jerman, Bjarne Geiss/Jan Colin Voelker.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/03/40/2991938/momen-tak-respek-pebulu-tangkis-china-ini-saat-lakukan-smash-headshot-ke-pitha-mentari-di-spain-masters-2024-LrDlhvnJNe.jpg
Momen Tak Respek Pebulu Tangkis China Ini saat Lakukan Smash Headshot ke Pitha Mentari di Spain Masters 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/03/40/2991901/momen-power-smash-463-kph-sabar-karyaman-gutama-reza-pahlevi-sukses-bungkam-pebulutangkis-malaysia-hingga-juara-ganda-putra-spain-masters-2024-hxF3AT1CFs.jpg
Momen Power Smash 463 KPH Sabar Karyaman Gutama/Reza Pahlevi Sukses Bungkam Pebulutangkis Malaysia hingga Juara Ganda Putra Spain Masters 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/03/40/2991836/idolai-mohammad-ahsan-hendra-setiawan-sabar-karyaman-reza-pahlevi-mereka-pantas-jadi-panutan-lTLgeNGB3t.jpg
Idolai Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan, Sabar Karyaman/Reza Pahlevi: Mereka Pantas Jadi Panutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/01/40/2991045/sempat-ingin-mundur-sabar-reza-tak-menyangka-bisa-juarai-spain-masters-2024-lI7ibD2PQz.jpg
Sempat Ingin Mundur, Sabar/Reza Tak Menyangka Bisa Juarai Spain Masters 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/01/40/2990842/pintu-ke-olimpiade-2024-terbuka-usai-juara-spain-masters-rinov-rivaldy-pitha-mentari-tugas-belum-selesai-wIC1ND6XsC.jpg
Pintu ke Olimpiade 2024 Terbuka Usai Juara Spain Masters, Rinov Rivaldy/Pitha Mentari: Tugas Belum Selesai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/31/40/2990704/juarai-spain-masters-2024-setelah-3-tahun-tanpa-gelar-ini-kata-rinov-pitha-rmKsCbuRNU.jpg
Juarai Spain Masters 2024 Setelah 3 Tahun Tanpa Gelar, Ini Kata Rinov/Pitha
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement