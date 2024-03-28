Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Gandeng Tarisland, Nimo Gala Global 2024 Digelar April Mendatang

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |20:40 WIB
Gandeng Tarisland, Nimo Gala Global 2024 Digelar April Mendatang
Nimo Global Gala 2024 akan digelar pada April mendatang (Foto:ist)
A
A
A

NIMO sebagai live streaming pan-entertainment dan game terkemuka di dunia resmi mengumkan Gala Global 2024 akan diadakan pada 6 April 2024 di Bangkok, Thailand. Acara tersebut digelar sebagai bentuk apresiasi terhadap streamer dan agency terkemuka di Thailand, Vietnam, Indonesia, Turki, Timur Tengah, dan lainnya.

Di saat bersamaan, Nimo juga akan mengundang game Tarisland yang terkemuka di dunia, artis dan bintang papan atas Thailand, serta Bangkok Siam Symphony Orchestra untuk menghadirkan pertunjukan yang menarik dan luar biasa, dengan tujuan untuk memberikan pesta visual yang spektakular bagi para penggemar di seluruh dunia.

Berdasarkan laporan, para tamu yang diundang pada gala tahun ini sangat mempesona, yakni mempertemukan streamer Nimo dan artis dari berbagai belahan dunia. Di antaranya, ada streamer terkenal dari Thailand Alice dan Fongdo, streamer populer dari Vietnam Do Mixi, Thay Giao Ba, dan Misthy, Depinaa dari Indonesia, Ersin Yekin dari Turki, dan lainnya.

Nimo akan memberikan lebih dari 50 penghargaan bergengsi kepada masing-masing streamer dan agency sebagai bentuk apresiasi atas pencapaian mereka yang luar biasa dalam satu tahun terakhir. Penghargaan ini mencakup streamer paling populer, agency terbaik tahun ini, dan berbagai penghargaan lainnya.

Selain itu, Nimo secara khusus mengundang game MMORPG Tarisland yang sangat dinantikan-nantikan di seluruh dunia untuk bekerja sama dan berinteraksi secara intensif. Dengan adanya KOL terkemuka dan tim terkenal dari Eropa dan Amerika Serikat yang mengikuti beta test versi Tiongkok, game ini telah memberikan dampak besar dalam skala global selama fase beta test. Latar dunia game yang megah, grafik yang indah, musik yang luar biasa, dan gameplay memukau dan beragam telah menarik perhatian puluhan juta penggemar dan pemain di seluruh dunia.

Untuk memenuhi harapan para penggemar, lokasi tempat diadakannya Nimo Gala Global sudah menyiapkan beta test game dan area check-in interaktif secara khusus. Di sini, pengguna dapat merasakan versi terbaru dan berfoto bersama Cosplayer favorit mereka. Selain itu, "Sepuluh Selebriti Pemimpin Agency Teratas" yang dipilih melalui voting penggemar secara global juga akan hadir di Nimo Gala Global untuk berinteraksi dengan para penggemar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/43/3175058/jadwal_predator_pbs_world_championship_series_2025_di_vision-cPwG_large.jpg
Jadwal Predator - PBS World Championship Series 2025 di VISION+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/43/3174949/rizki_juniansyah-hXHV_large.jpg
2 Medali Emas dan Pecahkan Rekor Dunia! Rizki Juniansyah Jawara di Kejuaraan Dunia Angkat Besi IWF 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/43/3174846/premier_padel_2025-mhcE_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Premier Padel 2025 Milan P1: Duel Panas Para Bintang Dunia, Live di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/43/3174486/perbati_memiliki_misi_memajukan_tinju_indonesia-SCJj_large.jpg
PERBATI Mantapkan Sinergi Nasional untuk Prestasi Tinju Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/43/3173433/noc_indonesia_mengingatkan_agar_seluruh_pihak_tidak_terpancing_isu_sanksi_fifa_terhadap_malaysia-tvrk_large.jpeg
NOC Indonesia Ingatkan Jangan Terpancing Isu Sanksi FIFA untuk Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/43/3173372/shane_van_boening_bersama_samuel_tanoesoedibjo-KPl2_large.jpg
Shane Van Boening di Indonesia, Pebiliar Tanah Air Bisa Curi Ilmu sang Juara Dunia
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement