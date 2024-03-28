Gandeng Tarisland, Nimo Gala Global 2024 Digelar April Mendatang

NIMO sebagai live streaming pan-entertainment dan game terkemuka di dunia resmi mengumkan Gala Global 2024 akan diadakan pada 6 April 2024 di Bangkok, Thailand. Acara tersebut digelar sebagai bentuk apresiasi terhadap streamer dan agency terkemuka di Thailand, Vietnam, Indonesia, Turki, Timur Tengah, dan lainnya.

Di saat bersamaan, Nimo juga akan mengundang game Tarisland yang terkemuka di dunia, artis dan bintang papan atas Thailand, serta Bangkok Siam Symphony Orchestra untuk menghadirkan pertunjukan yang menarik dan luar biasa, dengan tujuan untuk memberikan pesta visual yang spektakular bagi para penggemar di seluruh dunia.

Berdasarkan laporan, para tamu yang diundang pada gala tahun ini sangat mempesona, yakni mempertemukan streamer Nimo dan artis dari berbagai belahan dunia. Di antaranya, ada streamer terkenal dari Thailand Alice dan Fongdo, streamer populer dari Vietnam Do Mixi, Thay Giao Ba, dan Misthy, Depinaa dari Indonesia, Ersin Yekin dari Turki, dan lainnya.

Nimo akan memberikan lebih dari 50 penghargaan bergengsi kepada masing-masing streamer dan agency sebagai bentuk apresiasi atas pencapaian mereka yang luar biasa dalam satu tahun terakhir. Penghargaan ini mencakup streamer paling populer, agency terbaik tahun ini, dan berbagai penghargaan lainnya.

Selain itu, Nimo secara khusus mengundang game MMORPG Tarisland yang sangat dinantikan-nantikan di seluruh dunia untuk bekerja sama dan berinteraksi secara intensif. Dengan adanya KOL terkemuka dan tim terkenal dari Eropa dan Amerika Serikat yang mengikuti beta test versi Tiongkok, game ini telah memberikan dampak besar dalam skala global selama fase beta test. Latar dunia game yang megah, grafik yang indah, musik yang luar biasa, dan gameplay memukau dan beragam telah menarik perhatian puluhan juta penggemar dan pemain di seluruh dunia.

Untuk memenuhi harapan para penggemar, lokasi tempat diadakannya Nimo Gala Global sudah menyiapkan beta test game dan area check-in interaktif secara khusus. Di sini, pengguna dapat merasakan versi terbaru dan berfoto bersama Cosplayer favorit mereka. Selain itu, "Sepuluh Selebriti Pemimpin Agency Teratas" yang dipilih melalui voting penggemar secara global juga akan hadir di Nimo Gala Global untuk berinteraksi dengan para penggemar.