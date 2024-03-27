Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Pedro Acosta Diyakini Segera Dapatkan Kemenangan Perdana di MotoGP 2024

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Rabu, 27 Maret 2024 |09:59 WIB
Pedro Acosta Diyakini Segera Dapatkan Kemenangan Perdana di MotoGP 2024
PEDRO Acosta (GasGas Tech3) tampil luar biasa di MotoGP Portugal 2024. Rider asal Spanyol itu berhasil merebut podium ketiga pada balapan yang berlangsung di Sirkuit Algarve, Portugal, Minggu (24/5/2024).

Melihat hasil tersebut, Acosta pun diyakini bakal segera merebut podium juara perdananya di ajang MotoGP. Pendapat itu disampaikan langsung oleh rider LCR Honda, Johann Zarco.

Zarco terang-terangan mengaku terkesan dengan penampilan Pedro Acosta. Menurutnya, Acosta sama sekali tidak terlihat sebagai pembalap debutan di kelas utama musim ini.

"Dia menakjubkan: caranya mengendarai motor dan menjalani balapan ini. Ia tampaknya menyalip banyak rider dan ini sangat mengesankan. Sejak tiba di Moto3, ia melakukan hal-hal luar biasa. Ia gagal meraih gelar pertama di Moto2 (2022) karena cedera, tetapi pada tahun kedua langsung juara," ujar Zarco dilansir dari laman MotoGP.

"Tahun ini ia bakal sering naik podium. Ia hanya butuh delapan balapan demi jadi rider termuda untuk memenangkan balapan dan ia akan melakukannya," ujar Zarco, yang juga merupakan eks pembalap Tech 3 Racing, yakni tim yang kini menaungi Acosta.

"Saya cukup bahagia untuknya, bahagia untuk Tech 3, karena mereka grup Prancis. Saya mengenal mereka dengan baik dan saya bilang kepada mereka awal musim ini bahwa mereka akan menikmatinya dan saya bahagia untuk mereka," tutup juara dunia Moto2 2015 dan 2016 asal Prancis ini.

Telusuri berita Sport lainnya
