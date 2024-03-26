Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Pedro Acosta Banjir Pujian Usai Salip 2 Juara Dunia hingga Sabet Podium Perdana di MotoGP, Aleix Espargaro: Kariernya Luar Biasa!

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |08:56 WIB
Pedro Acosta Banjir Pujian Usai Salip 2 Juara Dunia hingga Sabet Podium Perdana di MotoGP, Aleix Espargaro: Kariernya Luar Biasa!
Pedro Acosta kala mentas di MotoGP. (Foto: MotoGP)
A
A
A

PEMBALAP rookie di MotoGP 2024, Pedro Acosta, banjir pujian usai salip 2 juara dunia hingga sabet podium perdana di MotoGP. Salah satunya datang dari pembalap Aprilia Racing, Aleix Espargaro.

Ya, Pedro Acosta sukses mencuri perhatian besar di gelaran MotoGP 2024. Bagaimana tidak, di dua balapan awal, pembalap tim Red Bull GASGAS ini bisa tampil apik hingga bersaing di baris depan bersama sejumlah pembalap kenamaan.

Pedro Acosta

Padahal, MotoGP 2024 jadi musim debutnya di kelas tertinggi itu. Tetapi, Acosta bisa langsung tampil menjanjikan.

Dengan kinerja fantastis itu, Acosta tak butuh waktu lama untuk meraih podium perdananya di kelas MotoGP. Dia sukses meraihnya dalam balapan utama MotoGP Portugal 2024 yang digelar di Sirkuit Algarve, Portimao, pada Minggu 24 Maret 2024 malam WIB.

Dalam balapan itu, Acosta sejatinya hanya memulai balapan dari posisi ketujuh. Tetapi, dia perlahan berhasil merangsek ke depan.

Fantastisnya, Acosta berhasil menyalip dua juara dunia MotoGP, yakni Marc Marquez dan Francesco Bagnaia. Hingga akhirnya, Acosta finis di posisi ketiga dalam balapan itu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement