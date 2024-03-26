Pedro Acosta Banjir Pujian Usai Salip 2 Juara Dunia hingga Sabet Podium Perdana di MotoGP, Aleix Espargaro: Kariernya Luar Biasa!

PEMBALAP rookie di MotoGP 2024, Pedro Acosta, banjir pujian usai salip 2 juara dunia hingga sabet podium perdana di MotoGP. Salah satunya datang dari pembalap Aprilia Racing, Aleix Espargaro.

Ya, Pedro Acosta sukses mencuri perhatian besar di gelaran MotoGP 2024. Bagaimana tidak, di dua balapan awal, pembalap tim Red Bull GASGAS ini bisa tampil apik hingga bersaing di baris depan bersama sejumlah pembalap kenamaan.

Padahal, MotoGP 2024 jadi musim debutnya di kelas tertinggi itu. Tetapi, Acosta bisa langsung tampil menjanjikan.

Dengan kinerja fantastis itu, Acosta tak butuh waktu lama untuk meraih podium perdananya di kelas MotoGP. Dia sukses meraihnya dalam balapan utama MotoGP Portugal 2024 yang digelar di Sirkuit Algarve, Portimao, pada Minggu 24 Maret 2024 malam WIB.

Dalam balapan itu, Acosta sejatinya hanya memulai balapan dari posisi ketujuh. Tetapi, dia perlahan berhasil merangsek ke depan.

Fantastisnya, Acosta berhasil menyalip dua juara dunia MotoGP, yakni Marc Marquez dan Francesco Bagnaia. Hingga akhirnya, Acosta finis di posisi ketiga dalam balapan itu.