Langganan Vision+ Premium Sports, Diskon Hingga 40rb di Shopee Big Ramadan Sale! Serbuuu Sekarang

JAKARTA – Bulan Ramadan menjadi saat yang tepat untuk menghabiskan waktu bersama keluarga dan orang terkasih. Vision+ memberikan kesempatan kepada pengguna untuk menikmati momen Ramadan yang penuh berkah ini dengan menyediakan deretan tayangan premium berkualitas khusus “Rama dan Rame” dengan harga yang lebih terjangkau.

Streaming tayangan premium Vision+ makin ekonomis melalui “Shopee Big Ramadan Sale” di Shopee. Vision+ memberikan diskon hingga Rp 40.000 untuk setiap pembelian Voucher Vision+ Premium Sports.

Pengguna dapat menikmati konten premium Vision+ dengan harga yang lebih terjangkau. Akses tayangan olahraga dunia seperti BWF, Piala Asia, MotoGP, Formula E dan pertandingan olahraga lainnya. Selain itu, pelanggan dapat mengakses beragam konten premium Vision+ lainnya termasuk Original Series Vision+ yang eksklusif, menghibur, dan genre yang lengkap.

Saksikan pula original series Vision+, Pay Later yang diperankan oleh artis papan atas Amanda Manopo, mulai tayang pada 29 Maret 2024.

Pembelian voucher Vision+ dengan diskon hingga Rp 40.000 dapat dilakukan melalui Shopee hingga tanggal 11 April 2024 dengan cara yang mudah, yaitu sebagai berikut:

1. Kunjungi Shopee melalui aplikasi Android atau website, atau klik di sini

2. Pilih menu Top Up & Tagihan

3. Klik E-voucher dan klik Film & Streaming

5. Pilih Vision+

6. Selesaikan pembayaran

7. Nikmati diskon hingga Rp40.000