Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Carolina Marin, Tunggal Putri Asal Spanyol yang Akui Tak Punya Sosok Pebulutangkis Idola

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |22:02 WIB
Kisah Carolina Marin, Tunggal Putri Asal Spanyol yang Akui Tak Punya Sosok Pebulutangkis Idola
Tunggal putri asal Spanyol, Carolina Marin. (Foto: Instagram/carolinamarin)
A
A
A

KISAH Carolina Marin menarik untuk diulas. Pasalnya, di tengah prestasinya yang sangat banyak, tunggal putri asal Spanyol ini akui jika dirinya tidak punya sosok pebulutangkis idola.

Ya, Carolina Marin adalah pebulutangkis terbaik Spanyol dan merupakan salah satu yang terbaik di dunia untuk sektor tunggal putri. Bermain bulutangkis sejak usia 8 tahun, Marin perlahan menapaki kesuksesannya yang sangat luar biasa.

Prestasi pertamanya adalah menjadi runner up kejuaraan Eropa junia pada 2009. Dua tahun berselang, dirinya kemudian sukses memenangkan ajang ini setelah mengalahkan rekan senegaranya, Beatriz Corrales.

Menginjak level senior, prestasinya pun tak main-main. Di level Eropa, ia pernah menjadi juara sebanyak enam kali, yakni pada 2014,2016, 2017, 2018, 2021, dan 2022.

Carolina Marin

Di level dunia, ia pernah menjadi juara dunia sebanyak tiga kali, yakni pada 2014, 2015, dan 2018. Ia juga meraih medali emas di Olimpíade Rio De Janeiro pada tahun 2016.

Dan di ajang resmi BWF, ia juga pernah meraih juara di ajang Japan Open 2018, China Open 2018, China Open 2019, Thailand Open 2020, hingga Orleans Masters 2023. Terbaru, ia juga sukses menjadi juara Swiss Open 2024 setelah mengalahkan Gregoria Mariska Tunjung di final.

Dengan banyaknya prestasi itu, Carolina Marin juga tercatat pernah duduk di peringkat teratas ranking BWF pada 2015 lalu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/40/3193933/eng_hian-GSqm_large.jpg
PBSI Resmi Ubah Sistem Pelatnas, Fokus pada Stabilitas Atlet Jangka Panjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/40/3193643/simak_kisah_miris_ye_zhaoying_yang_dianggap_pengkhianat_oleh_negaranya-f4YU_large.jpg
Kisah Miris Ye Zhaoying, Rival Susy Susanti yang Dianggap Pengkhianat Negara hingga Diasingkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/40/3193398/liem_swie_king-ZulO_large.jpg
Kisah Liem Swie King, Legenda Bulu Tangkis Indonesia yang Guncang Dunia Lewat King Smash
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/40/3193436/herry_ip_bersama_rexy_mainaky_sukses_bantu_aaron_chia_soh_wooi_yik_juara_badminton_asia_championships_2025-VIwH_large.jpg
Media Malaysia Soroti Kegagalan Herry IP Bendung Dominasi Ganda Putra Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/40/3193163/soh_wooi_yik_bersama_sang_kekasih-vhIG_large.jpg
Kisah Cinta Misterius Pebulu Tangkis Soh Wooi Yik: Unggahan Romantis di Tengah Persiapan Terjal Malaysia Open 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/40/3193237/putri_kusuma_wardani-vDiJ_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Cantik Putri KW, Masuk Daftar 10 Besar Dunia Ranking BWF hingga Kalahkan Ratchanok Intanon
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement