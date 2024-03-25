Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Lengkap Final Swiss Open 2024: Lanny/Ribka Sabet Gelar Juara Super 300 Perdana, Gregoria Mariska Disikat Carolina Marin!

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 25 Maret 2024 |00:03 WIB
Hasil Lengkap Final Swiss Open 2024: Lanny/Ribka Sabet Gelar Juara Super 300 Perdana, Gregoria Mariska Disikat Carolina Marin!
Gregoria Mariska Tunjung kala berlaga. (Foto: Humas PBSI)
A
A
A

HASIL lengkap final Swiss Open 2024 akan diulas dalam artikel ini. Satu gelar juara berhasil diraih wakil Indonesia, yakni Lanny Tria Mayasari/Ribka Sugiarto. Ini jadi gelar juara di ajang berlevel Super 300 perdana yang diraih Lanny/Ribka.

Ya, laga final Swiss Open 2024 sudah rampung digelar di St Jakobshaelle, Basel, pada Minggu (24/3/2024) sejak pukul 17.00 WIB. Indonesia sendiri punya 3 wakil di babak final.

Ribka Sugiarto/Lanny Tria Mayasari

Partai puncak Swiss Open 2024 pun dibuka dengan penampilan ganda putra Indonesia, Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri. Berstatus unggulan pertama, Bagas/Fikri sayangnya gagal mengatasi perlawanan unggulan kedelapan asal Inggris, Ben Lane/Sean Vendy.

Di gim pertama, Bagas/Fikri tampak sudah kewalahan meladeni permainan Ben/Sean. Meski sempat memberi perlawanan, mereka akhirnya tumbang dengan skor 22-24. Begitu juga di gim kedua, Bagas/Fikri menyerah usai bertarung sengit dengan skor 26-28. Alhasil, mereka harus puas menjadi runner-up.

Setelah Bagas/Fikri, giliran wakil Indonesia di sekor ganda putri yang berlaga. Ada Lanny/Ribka yang dihadapkan dengan wakil Taiwan, Hsua Ya Ching/Lin Wan Ching.

Duel dua pasangan ganda putri ini berlangsung tak kalah sengit. Bahkan, Lanny/Ribka perlu bertarung hingga hampir 1,5 jam untuk menyegel kemenangan dengan skor 13-21, 21-16, dan 21-8.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/19/40/3124079/sabar_karyaman_gutama_dan_moh_reza_pahlevi_isfahani-iKfp_large.jpg
Hasil Swiss Open 2025: Sabar/Reza Menang Mudah atas Ganda Putra Irlandia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/04/40/2992386/reaksi-bagas-maulana-shohibul-fikri-tak-penuhi-target-juara-di-swiss-open-2024-rasakan-nervous-hingga-tekanan-RRMu6GaIrk.jpg
Reaksi Bagas Maulana/Shohibul Fikri Tak Penuhi Target Juara di Swiss Open 2024: Rasakan Nervous hingga Tekanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/03/40/2992144/lanny-tria-ribka-sugiarto-berbagi-cerita-usai-juara-juara-swiss-open-2024-temukan-performa-terbaik-saat-down-iaz3iXpeKA.jpg
Lanny Tria/Ribka Sugiarto Berbagi Cerita Usai Juara Juara Swiss Open 2024: Temukan Performa Terbaik saat Down
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/29/40/2989893/usai-sang-kekasih-juara-swiss-open-2024-rian-ardianto-kirim-pesan-ini-untuk-ribka-sugiarto-H65WJk3fIs.jpg
Usai sang Kekasih Juara Swiss Open 2024, Rian Ardianto Kirim Pesan Ini untuk Ribka Sugiarto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/28/40/2989523/ribka-sugiarto-juara-swiss-open-2024-rian-ardianto-ungkap-caranya-motivasi-sang-kekasih-626PTwM0gB.jpg
Ribka Sugiarto Juara Swiss Open 2024, Rian Ardianto Ungkap Caranya Motivasi Sang Kekasih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/25/40/2988147/raih-runner-up-swiss-open-2024-peluang-bagas-maulana-shohibul-fikri-lolos-ke-olimpiade-paris-2024-makin-besar-nahFVy8TmB.jpg
Raih Runner-up Swiss Open 2024, Peluang Bagas Maulana/Shohibul Fikri Lolos ke Olimpiade Paris 2024 Makin Besar?
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement