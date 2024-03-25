Hasil Lengkap Final Swiss Open 2024: Lanny/Ribka Sabet Gelar Juara Super 300 Perdana, Gregoria Mariska Disikat Carolina Marin!

HASIL lengkap final Swiss Open 2024 akan diulas dalam artikel ini. Satu gelar juara berhasil diraih wakil Indonesia, yakni Lanny Tria Mayasari/Ribka Sugiarto. Ini jadi gelar juara di ajang berlevel Super 300 perdana yang diraih Lanny/Ribka.

Ya, laga final Swiss Open 2024 sudah rampung digelar di St Jakobshaelle, Basel, pada Minggu (24/3/2024) sejak pukul 17.00 WIB. Indonesia sendiri punya 3 wakil di babak final.

Partai puncak Swiss Open 2024 pun dibuka dengan penampilan ganda putra Indonesia, Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri. Berstatus unggulan pertama, Bagas/Fikri sayangnya gagal mengatasi perlawanan unggulan kedelapan asal Inggris, Ben Lane/Sean Vendy.

Di gim pertama, Bagas/Fikri tampak sudah kewalahan meladeni permainan Ben/Sean. Meski sempat memberi perlawanan, mereka akhirnya tumbang dengan skor 22-24. Begitu juga di gim kedua, Bagas/Fikri menyerah usai bertarung sengit dengan skor 26-28. Alhasil, mereka harus puas menjadi runner-up.

Setelah Bagas/Fikri, giliran wakil Indonesia di sekor ganda putri yang berlaga. Ada Lanny/Ribka yang dihadapkan dengan wakil Taiwan, Hsua Ya Ching/Lin Wan Ching.

Duel dua pasangan ganda putri ini berlangsung tak kalah sengit. Bahkan, Lanny/Ribka perlu bertarung hingga hampir 1,5 jam untuk menyegel kemenangan dengan skor 13-21, 21-16, dan 21-8.