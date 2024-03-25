HASIL lengkap final Swiss Open 2024 akan diulas dalam artikel ini. Satu gelar juara berhasil diraih wakil Indonesia, yakni Lanny Tria Mayasari/Ribka Sugiarto. Ini jadi gelar juara di ajang berlevel Super 300 perdana yang diraih Lanny/Ribka.
Ya, laga final Swiss Open 2024 sudah rampung digelar di St Jakobshaelle, Basel, pada Minggu (24/3/2024) sejak pukul 17.00 WIB. Indonesia sendiri punya 3 wakil di babak final.
Partai puncak Swiss Open 2024 pun dibuka dengan penampilan ganda putra Indonesia, Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri. Berstatus unggulan pertama, Bagas/Fikri sayangnya gagal mengatasi perlawanan unggulan kedelapan asal Inggris, Ben Lane/Sean Vendy.
Di gim pertama, Bagas/Fikri tampak sudah kewalahan meladeni permainan Ben/Sean. Meski sempat memberi perlawanan, mereka akhirnya tumbang dengan skor 22-24. Begitu juga di gim kedua, Bagas/Fikri menyerah usai bertarung sengit dengan skor 26-28. Alhasil, mereka harus puas menjadi runner-up.
Setelah Bagas/Fikri, giliran wakil Indonesia di sekor ganda putri yang berlaga. Ada Lanny/Ribka yang dihadapkan dengan wakil Taiwan, Hsua Ya Ching/Lin Wan Ching.
Duel dua pasangan ganda putri ini berlangsung tak kalah sengit. Bahkan, Lanny/Ribka perlu bertarung hingga hampir 1,5 jam untuk menyegel kemenangan dengan skor 13-21, 21-16, dan 21-8.