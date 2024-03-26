Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Ricky Subagja/Rexy Mainaky, Legenda Kebanggaan Indonesia yang Raih 3 Gelar Berturut-turut Piala Thomas

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |15:53 WIB
Kisah Ricky Subagja/Rexy Mainaky, Legenda Kebanggaan Indonesia yang Raih 3 Gelar Berturut-turut Piala Thomas
Ricky Subagja/Rexy Mainaky, salah satu ganda putra terbaik yang dimiliki Indonesia. (Foto: BWF)
KISAH Ricky Subagja/Rexy Mainaky, legenda kebanggaan Indonesia yang raih 3 gelar berturut-turut Piala Thomas akan dibahas Okezone di artikel ini. Ketiga gelar Piala Thomas itu diraih Ricky/Rexy pada edisi 1994, 1996, dan 1998.

Tak dapat dipungkiri era 1990-an merupakan masa keemasan Ricky/Rexy. Berbagai gelar pernah diraih oleh salah satu pasangan ganda putra terbaik Indonesia tersebut.

Termasuk di antaranya Ricky/Rexy pernah memberikan medali emas Olimpiade Atlanta 1996 untuk Indonesia. Sejauh ini, hanya tiga ganda putra Tanah Air yang pernah meraih medali emas Olimpiade. Selain Ricky/Rexy, ada Ade Chandra/Christian Hadinata (1972) dan Markis Kido/Hendra Setiawan (2008).

Itu semua membuktikan betapa hebatnya Ricky/Rexy. Mereka bahkan menjadi salah satu alasan Indonesia mampu menjuarai Piala Thomas dalam tiga edisi beruntun pada 1994, 1996, dan 1998.

Ricky Subagja/Rexy Mainaky

Piala Thomas 1994 menjadi trofi pertama Ricky/Rexy dalam turnamen bulu tangkis beregu tersebut. Dalam laga finalnya, Ricky/Rexy menumbangkan ganda putra Cheah Soon Kit/Soo Beng Kiang hingga membuat Indonesia menang 3-0 atas Malaysia.

Lalu di Piala Thomas 1996 Ricky/Rexy kembali tampil mengagumkan. Tampil sebagai ganda putra pertama, Ricky/Rexy turut membantu Indonesia menang 5-0 atas Denmark di partai final.

Halaman:
1 2
