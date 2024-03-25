6 Pembalap MotoGP yang Kejar Kemenangan Pertama di MotoGP 2024, Nomor 1 Sudah Menanti sejak 2018

TERDAPAT 6 pembalap MotoGP yang mengejar kemenangan pertama di MotoGP 2024 yang menarik untuk diketahui. Ya, ada 6 dari total 22 pembalap di musim ini yang ternyata belum pernah merasakan kemenangan sama sekali di kelas MotoGP.

Padahal, beberapa nama tersebut sudah ada yang cukup lama bermain di kelas primer. Hanya saja sampai saat ini para rider tersebut belum pernah menang dan tentu akan mencoba menargetkan kemenangan perdana itu di MotoGP 2024.

Selain para rider lama, tentu ada juga pembalap yang baru-baru ini naik ke kelas MotoGP juga yang belum pernah merasakan kemenangan. Penasaran siapa saja?

Berikut 6 Pembalap MotoGP yang Kejar Kemenangan Pertama di MotoGP 2024:

6. Luca Marini





MotoGP 2024 merupakan musim keempat Marini di kelas primer. Namun, ia sejauh ini belum pernah merasakan kemenangan.

Pencapaian terbaik Marini di MotoGP sejauh ini adalah finis sebagai runner-up di MotoGP Amerika Serikat 2023. Secara total adik tiri Valentino Rossi itu baru dua kali naik podium.

5. Augusto Fernandez





Fernandez tengah menjalani musim keduanya di MotoGP. Pada musim debutnya, pembalap GasGas Tech3 tersebut tak bisa berbicara banyak, bahkan finis hanya empat kali di MotoGP 2023.

Kini Fernandez jelas ingin meraih hasil yang lebih baik di MotoGP 2024. Terlebih KTM saat ini mulai menunjukkan taring lewat perkembangan motor RC16.