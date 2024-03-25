Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Pedro Acosta Ngaku Belum Puas dengan Performanya di MotoGP Portugal 2024, Kok Bisa?

Rio Eristiawan , Jurnalis-Senin, 25 Maret 2024 |15:41 WIB
Pedro Acosta Ngaku Belum Puas dengan Performanya di MotoGP Portugal 2024, Kok Bisa?
Pembalap Tim GasGas Tech3, Pedro Acosta. (Foto: Reuters)
A
A
A

PORTIMAO MotoGP Portugal 2024 menjadi seri bersejarah untuk pembalap GasGas Tech3, Pedro Acosta lantaran ia berhasil meraih podium pertamanya di kelas MotoGP. Namun, pembalap debutan di musim 2024 tersebut mengaku tak bahagia seutuhnya karena ia merasa penampilannya belum memuaskan.

Pedro Acosta memulai MotoGP 2024 dengan performa gemilang di dua balapan pertama. Sebelumnya, ia finis posisi kesembilan saat tampil di Losail International Circuit, Qatar.

Kemudian, Pedro Acosta mampu meningkatkan performanya di Algarve International Circuit, Portugal. Pembalap asal Spanyol itu sukses meraih podium ketiga dan berhasil mengalahkan dua pembalap Red Bull KTM Racing Factory, Brad Binder (keempat) dan Jack Miller (kelima).

Kendati demikian, Pedro Acosta mengaku belum bahagia mendapatkan podium pertamanya di MotoGP. Namun, ia merasa bangga dengan pencapaian Red Bull GASGAS Tech3 karena telah membuat langkah besar untuk bisa bersaing di posisi terdepan.

Pedro Acosta

“Saya belum bahagia. Saya telah mengambil langkah besar. Kami sebagai tim harus bangga dengan apa yang telah kami capai sejauh ini,” kata Pedro Acosta dikutip dari Speedweek, Senin (25/3/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement