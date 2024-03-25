Pedro Acosta Ngaku Belum Puas dengan Performanya di MotoGP Portugal 2024, Kok Bisa?

PORTIMAO – MotoGP Portugal 2024 menjadi seri bersejarah untuk pembalap GasGas Tech3, Pedro Acosta lantaran ia berhasil meraih podium pertamanya di kelas MotoGP. Namun, pembalap debutan di musim 2024 tersebut mengaku tak bahagia seutuhnya karena ia merasa penampilannya belum memuaskan.

Pedro Acosta memulai MotoGP 2024 dengan performa gemilang di dua balapan pertama. Sebelumnya, ia finis posisi kesembilan saat tampil di Losail International Circuit, Qatar.

Kemudian, Pedro Acosta mampu meningkatkan performanya di Algarve International Circuit, Portugal. Pembalap asal Spanyol itu sukses meraih podium ketiga dan berhasil mengalahkan dua pembalap Red Bull KTM Racing Factory, Brad Binder (keempat) dan Jack Miller (kelima).

Kendati demikian, Pedro Acosta mengaku belum bahagia mendapatkan podium pertamanya di MotoGP. Namun, ia merasa bangga dengan pencapaian Red Bull GASGAS Tech3 karena telah membuat langkah besar untuk bisa bersaing di posisi terdepan.

“Saya belum bahagia. Saya telah mengambil langkah besar. Kami sebagai tim harus bangga dengan apa yang telah kami capai sejauh ini,” kata Pedro Acosta dikutip dari Speedweek, Senin (25/3/2024).