HOME SPORTS MOTOGP

Bersinar di MotoGP Qatar 2024 hingga Salip Marc Marquez, Pedro Acosta Langsung Dapat Pesan dari Valentino Rossi

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 21 Maret 2024 |04:19 WIB
Bersinar di MotoGP Qatar 2024 hingga Salip Marc Marquez, Pedro Acosta Langsung Dapat Pesan dari Valentino Rossi
Pembalap Tim GasGas Tech3, Pedro Acosta. (Foto: Instagram/tech3racing)
A
A
A

PEMBALAP anyar GasGas Tech3, Pedro Acosta mengaku mendapatkan pesan dari legenda MotoGP, Valentino Rossi. Isi pesan tersebut terkait Rossi yang tampaknya ikut senang melihat Acosta tampil begitu gemilang di MotoGP Qatar 2024.

Ya, Acosta memang bersinar selama tampil di Sirkuit Lusail, Doha, Qatar beberapa pekan yang lalu. Berstatus sebagai pembalap rookie, Acosta dengan lihai justru mampu memaksimalkan motor MotoGP yang baru ia kuasai.

Memulai balapan dari posisi delapan, Acosta nyatanya mampu bersaing di barisan depan. Ia bahkan sempat menyalip pembalap Tim Gresini Ducati, Marc Marquez dan momen itu jelas menjadi hal yang paling disorot.

Terlebih ketika sudah menyalip Marquez, Acosta bisa dikatakan langsung berjuang mengincar podium alias tiga besar. Hanya saja, pembalap debutan itu belum mampu terbiasa dalam penggunaan ban di kelas MotoGP.

Pedro Acosta

Sebab di pertengahan balapan ban motor Acosta mengalami masalah. Alhasil, rider tim satelit KTM itu harus rela finis di posisi kesembilan lantaran bannya yang cepat rusak.

Meski gagal podium, aksi Acosta menyalip Marquez hingga bersaing di barisan depan tetap menuai banyak pujian, termasuk dari Valentino Rossi. Pria yang dulunya akrab disapa The Doctor itu bahkan langsung mengirimkan pesan kepada Acosta.

Halaman: 1 2
1 2
