Mentalitas Marc Marquez Jadi Sorotan Setelah Senggolan dengan Francesco Bagnaia di MotoGP Portugal 2024

PORTIMAO - Mentalitas Marc Marquez jadi sorotan setelah senggolan dengan Francesco Bagnaia di MotoGP Portugal 2024. Beberapa warganet tampak kesal dengan insiden di seri kedua MotoGP 2024 itu.

Senggolan antara Marquez dengan Bagnaia terjadi pada putaran 23 dari 25 di Sirkuit Internasional Algarve, Portimao, Portugal, Minggu 24 Maret 2024 malam WIB. Keduanya saat itu tengah memperebutkan posisi lima.

Marquez awalnya hendak mendahului Bagnaia dari sisi dalam tikungan. Namun, ia kemudian sedikit keluar jalur dan pembalap Ducati Lenovo itu mencoba kembali membalas manuver.

Sayangnya, keputusan Bagnaia itu malah berakibat fatal bagi keduanya. Senggolan itu menyebabkan sang juara dunia bertahan gagal finis. Sementara, Marquez bisa melanjutkan balapan dan finis di posisi 16.

"Entah siapa yang salah. Marc Marquez dan Francesco Bagnaia clash! Keduanya jatuh di saat-saat akhir!" tulis unggahan di akun Instagram @gpracingindonesia.

Warganet lantas menyoroti mentalitas Marquez. Sebab, rider Gresini Racing itu langsung berlari ke motornya dan mencoba bangkit untuk melanjutkan balapan.