Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Mentalitas Marc Marquez Jadi Sorotan Setelah Senggolan dengan Francesco Bagnaia di MotoGP Portugal 2024

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 25 Maret 2024 |05:29 WIB
Mentalitas Marc Marquez Jadi Sorotan Setelah Senggolan dengan Francesco Bagnaia di MotoGP Portugal 2024
Marc Marquez mencoba membangunkan motornya sementara Francesco Bagnaia memilih langsung menyudahi balapan (Foto: MotoGP)
A
A
A

PORTIMAO - Mentalitas Marc Marquez jadi sorotan setelah senggolan dengan Francesco Bagnaia di MotoGP Portugal 2024. Beberapa warganet tampak kesal dengan insiden di seri kedua MotoGP 2024 itu.

Senggolan antara Marquez dengan Bagnaia terjadi pada putaran 23 dari 25 di Sirkuit Internasional Algarve, Portimao, Portugal, Minggu 24 Maret 2024 malam WIB. Keduanya saat itu tengah memperebutkan posisi lima.

Marc Marquez bersenggolan dengan Francesco Bagnaia di MotoGP Portugal 2024 (Foto: MotoGP)

Marquez awalnya hendak mendahului Bagnaia dari sisi dalam tikungan. Namun, ia kemudian sedikit keluar jalur dan pembalap Ducati Lenovo itu mencoba kembali membalas manuver.

Sayangnya, keputusan Bagnaia itu malah berakibat fatal bagi keduanya. Senggolan itu menyebabkan sang juara dunia bertahan gagal finis. Sementara, Marquez bisa melanjutkan balapan dan finis di posisi 16.

"Entah siapa yang salah. Marc Marquez dan Francesco Bagnaia clash! Keduanya jatuh di saat-saat akhir!" tulis unggahan di akun Instagram @gpracingindonesia.

Warganet lantas menyoroti mentalitas Marquez. Sebab, rider Gresini Racing itu langsung berlari ke motornya dan mencoba bangkit untuk melanjutkan balapan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement