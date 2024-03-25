Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Gagal Finis di MotoGP Portugal 2024, Marc Marquez Ambil Sisi Positif

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Senin, 25 Maret 2024 |04:18 WIB
Gagal Finis di MotoGP Portugal 2024, Marc Marquez Ambil Sisi Positif
Marc Marquez gagal finis di MotoGP Portugal 2024 usai mengalami insiden dengan Francesco Bagnaia (Foto: Gresini Racing)
MARC Marquez (Gresini Racing) gagal finis di MotoGP Portugal 2024 usai mengalami insiden dengan Francesco Bagnaia (Ducati Lenov) di beberapa putaran terakhir. Meski gagal mendapat poin, The Baby Alien tetap mengambil sisi positif pada penampilannya kali ini.

Terlepas dari insidennya dengan Bagnaia, Marc Marquez merasa penampilannya jauh meningkat di MotoGP Portugal 2024. Terutama dalam hal kecepatan dan adaptasinya di atas motor Ducati yang terus membaik.

“Jika saya menarik kesimpulan, itu positif. Yang paling penting bagi saya adalah kami memastikan kecepatan kami di sini," ujar Marc Marquez dilansir dari laman Speedweek, Senin (25/3/2024).

"Yang paling penting adalah kami melakukannya dengan baik. Aku bisa merasakan bahu kiriku, tapi tidak ada yang membuatku khawatir," ujarnya lagi.

Di sisi lain, Marc Marquez juga merasa insidennya dengaan Pecco Bagnaia bukan hal yang diinginkan. Namun menurutnya, hal tersebut wajar ketika para pembalap tengah berduel di lintasan.

