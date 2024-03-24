Hasil Race MotoGP Portugal 2024: Diwarnai Senggolan Marc Marquez dan Francesco Bagnaia, Jorge Martin Menang!

HASIL race MotoGP Portugal 2024 akan diulas dalam artikel ini. Pembalap Pramac Ducati, Jorge Martin, sukses keluar sebagai yang pemenang dalam balapan seri kedua MotoGP 2024 ini.

Race atau balapan MotoGP Portugal 2024 digelar di Sirkuit Algarve, Portimao, Portugal, pada Minggu (24/3/2024) malam WIB. Persaingan seru tersaji di sepanjang balapan ini. Martin sendiri sukses menjalani balapan apik sejak awal hingga tak tersentuh untuk meraih kemenangan.

Di podium, Martin ditemani oleh Enea Bastianini dan Pedro Acosta yang mengisi posisi kedua dan ketiga berurutan. Balapan berjalan makin panas karena Marc Marquez dan Francesco Bagnaia terlibat senggolan dalam balapan ini hingga membuat mereka terjatuh.

Jalannya Balapan

Jorge Martin memulai balapan dengan begitu apik. Start dari posisi ketiga, dia bisa langsung menyodok ke depan melewati dua pembalap yang berada di depannya pada starting grid, yakni Enea Bastianini dan Maverick Vinales.

Meski mendapat perlawanan sengit di awal, Bastianini bisa tetap memimpin balapan. Dia langsung melesat kencang setelah itu guna menjauh dari kejaran Maverick Vinales yang mengekor di posisi kedua.

Tepat di belakang Vinales sendiri, ada Enea Bastianini, Francesco Bagnaia, dan Marc Marquez berurutan mengisi lima besar. Mereka bersaing sengit untuk bisa mengisi podium.

Di tiga lap awal MotoGP Portugal 2024, sejumlah insiden sudah terjadi. Beberapa pembalap sudah berjatuhan di awal, seperti Franco Morbidelli, Alex Marquez, hingga Raul Fernandez.

Memasuki lap kelima, kondisi di lima besar tak berubah. Martin masih dengan nyaman memimpin balapan dengan gap hingga 0,591 detik dari Vinales. Sementara Marquez, dia terus mencoba mengekor Bagnaia guna menyalipnya.

Persaingan seru tak hanya terjadi di lima besar, perebutan posisi keenam juga berlangsung seru. Duo KTM Red Bull, Brad Binder dan juga Jack Miller, terus dipepet ketat oleh sang rookie MotoGP 2024, Pedro Acosta.

Hingga akhirnya, Acosta berhasil menyalip Miller hingga menempati posisi ketujuh. Belum paus. Dia kembali mengejar Binder dan berhasil menyalipnya lagi di lap ketujuh. Ini tentunya jadi penampilan fantastis lain Acosta usai unjuk gigi di balapan debutnya pada pentas MotoGP yang berlangsung di Qatar.

Acosta pun makin menggila. Berada di belakang Marquez, dia kembali berhasil menyalip juara dunia MotoGP 6 kali itu kala memasuki lap kedelapan. Alhasil, Acosta kini ada di urutan kelima.

Aksi fantastis Acosta berlanjut. Usai Marquez, dia mencoba mengejar sang juara dunia MotoGP 2023, Francesco Bagnaia, yang ada di urutan keempat. Usahanya nyaris berhasil kala melintas di tikungan 1 pada lap ke-12. Sayang, Bagnaia kemudian bisa dengan sigap menyalip lagi Acosta.