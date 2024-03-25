Terlibat Insiden di MotoGP Portugal 2024, Marc Marquez dan Francesco Bagnaia Lepas dari Hukuman Penalti

PORTIMAO – Marc Marquez dan Francesco Bagnaia terlibat insiden di MotoGP Portugal 2024. Beruntung, keterangan FIM Stewards MotoGP menyatakan kedua pembalap Ducati itu lepas dari hukuman penalti.

Seperti diketahui, Marquez dan Bagnaia terlibat senggolan di MotoGP Portugal 2024, Minggu (24/3/2024) malam WIB. Kedua pembalap kawakan itu terjatuh setelah bersenggolan di tikungan kelima Autodromo Internacional do Algarve.

Momen itu terjadi pada lap ke-22, tepatnya saat Marquez dan Bagnaia berebut posisi terbaik di lima besar. Bagnaia yang berada di belakang Marquez tidak bisa mengendalikkan laju motornya saat di tikungan.

Senggolan itu menyebabkan kedua pembalap terjatuh. Meski demikian, Marquez diperbolehkan melanjutkan balapan dan berhasil finis di urutan ke-16. Sementara, Bagnaia tidak dianggap gagal menyelesaikan balapan.

Usai balapan, FIM Stewards MotoGP mengeluarkan sebuah pernyataan tentang insiden tersebut. Kedua pembalap kawakan itu terbukti tidak melanggar apapun dan lepas dari hukuman penalti untuk balapan selanjutnya.

“FIM MotoGP Stewards telah mengonfirmasi bahwa kecelakaan antara Marc Marquez dan Francesco Bagnaia adalah insiden balapan. Oleh karena itu, tidak ada tindakan lebih lanjut yang akan diambil,” bunyi keterangan FIM Stewards MotoGP, dikutip dari Crash, Minggu (24/3/2024).