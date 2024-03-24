Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Jorge Lorenzo Yakin Marc Marquez Makin Ganas Usai Naik Podium di Sprint Race MotoGP Portugal 2024: Dia Membaik Sedikit demi Sedikit!

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 24 Maret 2024 |16:46 WIB
Jorge Lorenzo Yakin Marc Marquez Makin Ganas Usai Naik Podium di Sprint Race MotoGP Portugal 2024: Dia Membaik Sedikit demi Sedikit!
Marc Marquez kala mentas di MotoGP. (Foto: MotoGP)
A
A
A

LEGENDA MotoGP, Jorge Lorenzo, yakin Marc Marquez akan makin ganas usai sukses naik podium di sesi sprint race MotoGP Portugal 2024. Sebab, kondisi Marc Marquez telah makim membaik sedikit demi sedikit.

Ya, Marquez sukses meraih hasil manis dalam sesi sprint race MotoGP Portugal 2024. Balapan itu berlangsung di Sirkuit Algarve, Portimao, Portugal, pada Sabtu 23 Maret 2024 malam WIB.

Marc Marquez

Marc Marquez sendiri diketahui hanya memulai balapan dari urutan kedelapan dalam balapan tersebut. Tetapi, dia sukses melesat ke depan hingga finis di urutan kedua.

Aksi Marquez membuat Lorenzo terpukau. Apalagi, The Baby Alien -julukan Marc Marquez- sempat mengalami kecelakaan di sesi kualifikasi MotoGP Portugal 2024.

Ketika mencoba melakukan time attack pertamanya di sesi kualifikasi itu, Marquez justru mengalami kecelakaan. Menariknya, kecelakaan itu terjadi ternyata karena hal konyol yang dilakukan Marquez. Mantan rider Repsol Honda itu ternyata tidak sengaja menekan tombol untuk mengaktifkan perangkat ketinggian motor terlalu cepat.

Kini, Lorenzo pun yakin Marquez akan makin ganas di MotoGP. Sebab, dia terlihat semakin membaik dalam mengemudikan motor balap Ducati.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement