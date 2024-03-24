Jorge Lorenzo Yakin Marc Marquez Makin Ganas Usai Naik Podium di Sprint Race MotoGP Portugal 2024: Dia Membaik Sedikit demi Sedikit!

LEGENDA MotoGP, Jorge Lorenzo, yakin Marc Marquez akan makin ganas usai sukses naik podium di sesi sprint race MotoGP Portugal 2024. Sebab, kondisi Marc Marquez telah makim membaik sedikit demi sedikit.

Ya, Marquez sukses meraih hasil manis dalam sesi sprint race MotoGP Portugal 2024. Balapan itu berlangsung di Sirkuit Algarve, Portimao, Portugal, pada Sabtu 23 Maret 2024 malam WIB.

Marc Marquez sendiri diketahui hanya memulai balapan dari urutan kedelapan dalam balapan tersebut. Tetapi, dia sukses melesat ke depan hingga finis di urutan kedua.

Aksi Marquez membuat Lorenzo terpukau. Apalagi, The Baby Alien -julukan Marc Marquez- sempat mengalami kecelakaan di sesi kualifikasi MotoGP Portugal 2024.

Ketika mencoba melakukan time attack pertamanya di sesi kualifikasi itu, Marquez justru mengalami kecelakaan. Menariknya, kecelakaan itu terjadi ternyata karena hal konyol yang dilakukan Marquez. Mantan rider Repsol Honda itu ternyata tidak sengaja menekan tombol untuk mengaktifkan perangkat ketinggian motor terlalu cepat.

Kini, Lorenzo pun yakin Marquez akan makin ganas di MotoGP. Sebab, dia terlihat semakin membaik dalam mengemudikan motor balap Ducati.