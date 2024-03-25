Jose Mourinho Kibarkan Bendera Finis Tanda Kemenangan Jorge Martin di MotoGP Portugal 2024

PORTIMAO – Pelatih kawakan asal Portugal, Jose Mourinho terlihat mengibarkan bendera finis tanda kemenangan Jorge Martin di MotoGP Portugal 2024. Mantan pelatih AS Roma itu nampak dengan santai menandai kemenangan Martin.

Seperti diketahui, Jorge Martin berhasil memenangkan MotoGP Portugal 2024. Balapan tersebut berlangsung di Autodromo Internacional do Algarve, Portimao, Portugal pada Minggu (24/3/2024) malam WIB.

Martinator -julukan Jorge Martin- sukses mengasapi Enea Bastianini (Ducati Lenovo), dan Pedro Acosta (Red Bull GASGAS Tech3) yang berada di belakangnya. Sementara, Marc Marquez (Gresini Ducati) dan Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) terlibat senggolan dalam balapan tersebut.

Martin yang memulai balapan dari posisi ketiga berhasil melesat ke posisi pertama sejak awal. Dia mampu mempertahankan posisinya hingga balapan selesai dalam 25 lap di MotoGP Portugal 2024.

Saat momen kemenangannya, Jose Mourinho terlihat ditugaskan sebagai pengibar bendera hitam putih di garis finis. Pelatih yang sedang menganggur itu terlihat mengibarkan bendera tanda kemenangan tersebut dengan santai.

Momen itu diunggah oleh akun X resmi MotoGP (@MotoGP), Minggu (24/3/2024). Tentunya, momen unik ini membuat netizen terkejut dengan kehadiran The Special One -julukan Jose Mourinho- di lintasan balap.