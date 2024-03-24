Hasil Playoff Liga Voli Korea Selatan 2023-2024: Red Sparks Kalahkan Pink Spiders, Agregat Imbang 1-1

DAEJEON – Red Sparks mengalahkan Pink Spiders di laga kedua Playoff Liga Voli Korea Selatan 2023-2024. Alhasil, Megawati Hangestri dan rekan-rekan berhasil menyamakan agregat menjadi 1-1.

Pertandingan tersebut berlangsung di Chungmu Gymnasium Daejeon, Daejeon, Korea Selatan pada Minggu (24/3/2024). Red Sparks berhasil membungkus kemenangan dengan skor 3-1 (25-19, 25-23, 20-25, dan 25-15).

Megawati Hangestri dan kolega tampil impresif pada set pertama. Red Sparks mampu meredam perlawanan sengit dari Pink Spiders. Alhasil, Red Sparks berhasil mengamankan kemenangan 25-19 di set pertama.

Tren positif ini berlanjut pada set kedua, yang mana mereka mampu membungkam Pink Spiders 25-23. Pada set ketiga, Pink Spiders mencoba bangkit dengan permainan agresifnya.

Akhirnya, mereka mampu menang dengan skor 25-20. Pada set keempat, Red Sparks yang masih dalam keadaan unggul (2-1) tampil percaya diri dan akhirnya mengunci kemenangan dengan skor 25-15.