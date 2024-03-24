Bagas/Fikri Ditargetkan Juara Swiss Open 2024 demi Jaga Peluang ke Olimpiade

BASEL - Pelatih ganda putra Indonesia, Aryono Miranat menargetkan Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri untuk menjadi juara Swiss Open 2024. Hal itu dilakukan demi menjaga asa lolos ke Olimpiade Paris 2024.

Bagas/Fikri harus bisa mendapatkan hasil maksimal di Swiss Open 2024 untuk menjaga peluang lolos ke Olimpiade Paris 2024. Sebab dalam ranking Race to Paris, Bagas/Fikri berada di peringkat kesembilan dengan 71.129 poin dan terpaut 3.329 dari pasangan China, Liu Yu Chen/Ou Xuan Yi di posisi kedelapan.

Sementara Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto sedang menempati posisi ketujuh dengan 80.149 poin. Sedangkan untuk memiliki dua wakil di nomor pasangan ganda putra, Bagas/Fikri harus bisa menembus peringkat delapan besar.

Aryono Miranat pun menilai Bagas/Fikri masih memiliki peluang untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024, tetapi dengan syarat harus bisa menjadi juara di Swiss Open dan mendapatkan hasil bagus di Kejuaraan Asia. Ia pun berpesan pasangan ganda putra ranking sembilan BWF itu untuk semangat dan fokus.

"Peluang untuk Bagas/Fikri masih terbuka tapi syaratnya harus bisa menjuarai dua turnamen terakhir di Swiss dan Kejuaraan Asia, itu pun juga masih melihat pesaingnya yang lain. Saya pesankan kepada mereka untuk tetap semangat, fokus karena masih terbuka peluang," kata Aryono Miranat dalam keterangan BWF, Sabtu (23/3/2024).

Di sisi lain, Aryono Miranat mengatakan Leo/Daniel sudah tak memiliki peluang lolos ke Olimpiade tahun ini tetapi harus tetap semangat. Bahkan, ia meminta Leo/Daniel untuk bisa mendapatkan prestasi di setiap turnamen yang diikutinya.