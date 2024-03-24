Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Bagas/Fikri Ditargetkan Juara Swiss Open 2024 demi Jaga Peluang ke Olimpiade

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 24 Maret 2024 |05:09 WIB
Bagas/Fikri Ditargetkan Juara Swiss Open 2024 demi Jaga Peluang ke Olimpiade
Bagas Maulana/Shohibul Fikri melaju ke Final Swiss Open 2024 (Foto: PBSI)
A
A
A

BASEL - Pelatih ganda putra Indonesia, Aryono Miranat menargetkan Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri untuk menjadi juara Swiss Open 2024. Hal itu dilakukan demi menjaga asa lolos ke Olimpiade Paris 2024.

Bagas/Fikri harus bisa mendapatkan hasil maksimal di Swiss Open 2024 untuk menjaga peluang lolos ke Olimpiade Paris 2024. Sebab dalam ranking Race to Paris, Bagas/Fikri berada di peringkat kesembilan dengan 71.129 poin dan terpaut 3.329 dari pasangan China, Liu Yu Chen/Ou Xuan Yi di posisi kedelapan.

 

Sementara Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto sedang menempati posisi ketujuh dengan 80.149 poin. Sedangkan untuk memiliki dua wakil di nomor pasangan ganda putra, Bagas/Fikri harus bisa menembus peringkat delapan besar.

Aryono Miranat pun menilai Bagas/Fikri masih memiliki peluang untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024, tetapi dengan syarat harus bisa menjadi juara di Swiss Open dan mendapatkan hasil bagus di Kejuaraan Asia. Ia pun berpesan pasangan ganda putra ranking sembilan BWF itu untuk semangat dan fokus.

"Peluang untuk Bagas/Fikri masih terbuka tapi syaratnya harus bisa menjuarai dua turnamen terakhir di Swiss dan Kejuaraan Asia, itu pun juga masih melihat pesaingnya yang lain. Saya pesankan kepada mereka untuk tetap semangat, fokus karena masih terbuka peluang," kata Aryono Miranat dalam keterangan BWF, Sabtu (23/3/2024).

Di sisi lain, Aryono Miranat mengatakan Leo/Daniel sudah tak memiliki peluang lolos ke Olimpiade tahun ini tetapi harus tetap semangat. Bahkan, ia meminta Leo/Daniel untuk bisa mendapatkan prestasi di setiap turnamen yang diikutinya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/19/40/3124079/sabar_karyaman_gutama_dan_moh_reza_pahlevi_isfahani-iKfp_large.jpg
Hasil Swiss Open 2025: Sabar/Reza Menang Mudah atas Ganda Putra Irlandia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/04/40/2992386/reaksi-bagas-maulana-shohibul-fikri-tak-penuhi-target-juara-di-swiss-open-2024-rasakan-nervous-hingga-tekanan-RRMu6GaIrk.jpg
Reaksi Bagas Maulana/Shohibul Fikri Tak Penuhi Target Juara di Swiss Open 2024: Rasakan Nervous hingga Tekanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/03/40/2992144/lanny-tria-ribka-sugiarto-berbagi-cerita-usai-juara-juara-swiss-open-2024-temukan-performa-terbaik-saat-down-iaz3iXpeKA.jpg
Lanny Tria/Ribka Sugiarto Berbagi Cerita Usai Juara Juara Swiss Open 2024: Temukan Performa Terbaik saat Down
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/29/40/2989893/usai-sang-kekasih-juara-swiss-open-2024-rian-ardianto-kirim-pesan-ini-untuk-ribka-sugiarto-H65WJk3fIs.jpg
Usai sang Kekasih Juara Swiss Open 2024, Rian Ardianto Kirim Pesan Ini untuk Ribka Sugiarto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/28/40/2989523/ribka-sugiarto-juara-swiss-open-2024-rian-ardianto-ungkap-caranya-motivasi-sang-kekasih-626PTwM0gB.jpg
Ribka Sugiarto Juara Swiss Open 2024, Rian Ardianto Ungkap Caranya Motivasi Sang Kekasih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/25/40/2988147/raih-runner-up-swiss-open-2024-peluang-bagas-maulana-shohibul-fikri-lolos-ke-olimpiade-paris-2024-makin-besar-nahFVy8TmB.jpg
Raih Runner-up Swiss Open 2024, Peluang Bagas Maulana/Shohibul Fikri Lolos ke Olimpiade Paris 2024 Makin Besar?
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement