HOME SPORTS NETTING

Hasil Swiss Open 2025: Sabar/Reza Menang Mudah atas Ganda Putra Irlandia!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 19 Maret 2025 |21:33 WIB
Hasil Swiss Open 2025: Sabar/Reza Menang Mudah atas Ganda Putra Irlandia!
Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani kala berlaga. (Foto: PBSI)
A
A
A

HASIL Swiss Open 2025 akan diulas Okezone. Ganda Putra Indonesia Sabar Karyaman Gutama/Moh. Reza Pahlevi Isfahani berhasil lolos ke 16 besar Swiss Open 2025.

Kepastian itu didapat usai Sabar/Reza menang mudah atas ganda putra Irlandia, yakni Declan Bennett/Richard Kong. Laga yang digelar di St. Jakobshalle, Basel, Swiss, Rabu (19/3/2025) malam WIB itu diselesaikan dua gim langsung dengan skor 21-6 dan 21-11.  

Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani (Foto: X/@INABadminton)

Jalannya Pertandingan

Sabar/Reza tampil apik di awal gim pertama melawan Declan/Richard. Mereka pun berhasil meraih poin demi poin dalam gim itu.

Usai interval, Sabar/Reza bahkan unggul jauh dengan skor 12-4. Declan/Richard tampaknya cukup kesulitan dalam merepons permainan dari Sabar/Reza.

Sabar/Reza akhirnya memastikan kemenangan mudah atas lawan pada gim pertama. Mereka unggul dengan selisih skor cukup jauh, yakni 21-6.

 

Halaman:
1 2
