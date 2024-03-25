Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Raih Runner-up Swiss Open 2024, Peluang Bagas Maulana/Shohibul Fikri Lolos ke Olimpiade Paris 2024 Makin Besar?

Bagas Abdiel , Jurnalis-Senin, 25 Maret 2024 |22:03 WIB
PASANGAN ganda putra Indonesia, Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri berhasil menjadi runner-up di Swiss Open 2024. Kemenangan itu menjadi sangat berarti untuk Bagas/Fikri lantaran Tengah berjuang untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024.

Pada ajang berlevel Super 300 ini, Bagas/Fikri memiliki khusus yang saat ini tengah mengejar poin untuk lolos Olimpiade Paris 2024. Ditargetkan juara, Bagas/Fikri harus puas meraih runner-up usai takluk dari wakil Inggris, Ben Lane/Sean Vendy dengan skor 22-24 dan 26-28.

Sebelum Swiss Open 2024, Bagas/Fikri menempati peringkat 9 race to Olympic dengan perolehan 71,129 poin. Sedangkan rival terdekat yang harus dikejar adalah ganda putra China, Ou Xuan Yi/Liu Yu Chen yang memiliki 74,458 poin dan duduk di peringkat 8.

Tujuan utama Bagas/Fikri untuk lolos Olimpiade adalah menggeser Ou/Liu, ditambah di Swiss Open 2024 ini Ou/Liu absen. Karena itu, Bagas/Fikri ditargetkan juara di Swiss Open 2024 untuk mengejar perolehan poin.

Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri

Lalu bagaimana nasib Bagas/Fikri usai gagal meraih target juara? Dengan hasil runner-up, poin Bagas/Fikri akan bertambah menjadi 72,179. Hasil ini membuat Bagas/Fikri berselisih 2,279 poin dengan Ou/Liu.

