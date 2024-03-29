Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Ribka Sugiarto Juara Swiss Open 2024, Rian Ardianto Ungkap Caranya Motivasi Sang Kekasih

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 29 Maret 2024 |02:07 WIB
Ribka Sugiarto Juara Swiss Open 2024, Rian Ardianto Ungkap Caranya Motivasi Sang Kekasih
Lanny/Ribka juarai Swiss Open 2024 (Foto: Instagram/PBSI)
A
A
A

JAKARTA – Pebulutangkis ganda putra Indonesia, Muhammad Rian Ardianto, membeberkan cara yang dilakukannya untuk memotivasi sang kekasih, Ribka Sugiarto. Rian mengaku tak pernah memaksakan Ribka untuk merebut gelar juara agar tak terbebani di tiap turnamen.

Terbukti, akhir pekan lalu Ribka sukses menjuarai ajang Swiss Open 2024. Berpasangan dengan Lanny Tria Mayasari, mereka naik podium pertama setelah membekuk pasangan Taiwan, Hsu Ya Ching/Lin Wan Ching di partai final lewat rubber game dengan skor 13-21, 21-16 dan 21-8.

Hasil tersebut menjadi prestasi tertinggi yang pernah diraih duet ranking 28 dunia tersebut. Sebab, gelar Swiss Open 2024 merupakan titel perdana mereka di ajang BWF World Tour dan juga level turnamen Super 300.

Sedangkan bagi Ribka pribadi, kesuksesan di Swiss Open 2024 membuatnya mengikuti jejak Rian. Seperti diketahui, sang kekasih pada pekan sebelumnya berhasil mempertahankan gelar juara All England 2024 bersama duetnya, Fajar Alfian.

Saat ditemui awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta, pada Rabu (27/3/2024), Rian pun ditanya apakah dirinya dan Ribka saling memotivasi satu sama lain untuk juara atau tidak, baik lewat kalimat dukungan ataupun ledekan. Pemain berusia 28 tahun itu pun mengaku tak melakukan itu agar sang kekasih tak merasa terbebani ketika bertanding.

“Enggak sih, soalnya biar merekanya jadi enggak terlalu beban,” kata Rian.

Halaman:
1 2
