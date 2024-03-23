Hasil Semifinal Swiss Open 2024: Sisihkan Leo/Daniel, Bagas/Fikri Jejaki Final!

BASEL - Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri sukses melenggang ke babak final Swiss Open 2024 Super 300. Ganda putra Indonesia itu menyingkirkan Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin dua gim langsung 21-19 dan 21-15 di babak semifinal Swiss Open 2024.

Bermain di St. Jakobshalle, Basel, Swiss, Sabtu (23/3/2024) malam WIB, Bagas/Fikri berhasil menunjukan penampilan apik pada awal gim pertama untuk memimpin 2-1. Bagas/Fikri teru menambah angka untuk menjauhkan keunggulan atas Leo/Daniel dengan skor 5-2.

Kendati demikian, Bagas/Fikri gagal mempertahankan keunggulannya usai Leo/Daniel membuat skor menjadi imbang 7-7. Akan tetapi, juara All England 2022 itu kembali memimpin atas rekan senegaranya 11-10 di interval gim pertama.

Meski Leo/Daniel terus menambah angka, tetapi Bagas/Fikri masih bisa memimpin 15-14. Bagas/Fikri pun berhasil mengatasi perlawan Leo/Daniel untuk mengamankan kemenangan di gim pertama dengan skor 21-19.

Bagas/Fikri kembali menunjukkan penampilan apik pada awal gim kedua untuk memimpin 3-1. Namun, Bagas/Fikri gagal menjauhkan keunggulan usai Leo/Daniel membuat skor menjadi imbang 7-7.