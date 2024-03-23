Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Semifinal Swiss Open 2024: Sisihkan Leo/Daniel, Bagas/Fikri Jejaki Final!

Rio Eristiawan , Jurnalis-Sabtu, 23 Maret 2024 |20:21 WIB
Hasil Semifinal Swiss Open 2024: Sisihkan Leo/Daniel, Bagas/Fikri Jejaki Final!
Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri melaju ke final Swiss Open 2024 (Foto: PBSI)
A
A
A

BASEL - Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri sukses melenggang ke babak final Swiss Open 2024 Super 300. Ganda putra Indonesia itu menyingkirkan Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin dua gim langsung 21-19 dan 21-15 di babak semifinal Swiss Open 2024.

Bermain di St. Jakobshalle, Basel, Swiss, Sabtu (23/3/2024) malam WIB, Bagas/Fikri berhasil menunjukan penampilan apik pada awal gim pertama untuk memimpin 2-1. Bagas/Fikri teru menambah angka untuk menjauhkan keunggulan atas Leo/Daniel dengan skor 5-2.

Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin

Kendati demikian, Bagas/Fikri gagal mempertahankan keunggulannya usai Leo/Daniel membuat skor menjadi imbang 7-7. Akan tetapi, juara All England 2022 itu kembali memimpin atas rekan senegaranya 11-10 di interval gim pertama.

Meski Leo/Daniel terus menambah angka, tetapi Bagas/Fikri masih bisa memimpin 15-14. Bagas/Fikri pun berhasil mengatasi perlawan Leo/Daniel untuk mengamankan kemenangan di gim pertama dengan skor 21-19.

Bagas/Fikri kembali menunjukkan penampilan apik pada awal gim kedua untuk memimpin 3-1. Namun, Bagas/Fikri gagal menjauhkan keunggulan usai Leo/Daniel membuat skor menjadi imbang 7-7.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/19/40/3124079/sabar_karyaman_gutama_dan_moh_reza_pahlevi_isfahani-iKfp_large.jpg
Hasil Swiss Open 2025: Sabar/Reza Menang Mudah atas Ganda Putra Irlandia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/04/40/2992386/reaksi-bagas-maulana-shohibul-fikri-tak-penuhi-target-juara-di-swiss-open-2024-rasakan-nervous-hingga-tekanan-RRMu6GaIrk.jpg
Reaksi Bagas Maulana/Shohibul Fikri Tak Penuhi Target Juara di Swiss Open 2024: Rasakan Nervous hingga Tekanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/03/40/2992144/lanny-tria-ribka-sugiarto-berbagi-cerita-usai-juara-juara-swiss-open-2024-temukan-performa-terbaik-saat-down-iaz3iXpeKA.jpg
Lanny Tria/Ribka Sugiarto Berbagi Cerita Usai Juara Juara Swiss Open 2024: Temukan Performa Terbaik saat Down
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/29/40/2989893/usai-sang-kekasih-juara-swiss-open-2024-rian-ardianto-kirim-pesan-ini-untuk-ribka-sugiarto-H65WJk3fIs.jpg
Usai sang Kekasih Juara Swiss Open 2024, Rian Ardianto Kirim Pesan Ini untuk Ribka Sugiarto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/28/40/2989523/ribka-sugiarto-juara-swiss-open-2024-rian-ardianto-ungkap-caranya-motivasi-sang-kekasih-626PTwM0gB.jpg
Ribka Sugiarto Juara Swiss Open 2024, Rian Ardianto Ungkap Caranya Motivasi Sang Kekasih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/25/40/2988147/raih-runner-up-swiss-open-2024-peluang-bagas-maulana-shohibul-fikri-lolos-ke-olimpiade-paris-2024-makin-besar-nahFVy8TmB.jpg
Raih Runner-up Swiss Open 2024, Peluang Bagas Maulana/Shohibul Fikri Lolos ke Olimpiade Paris 2024 Makin Besar?
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement