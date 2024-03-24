Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Gagal Menangi Sprint Race MotoGP Portugal 2024, Francesco Bagnaia Geram karena Buat Kesalahan Sendiri

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 24 Maret 2024 |10:39 WIB
Gagal Menangi Sprint Race MotoGP Portugal 2024, Francesco Bagnaia Geram karena Buat Kesalahan Sendiri
Pembalap Tim Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia. (Foto: Instagram/ducaticorse)
PORTIMAO – Pembalap Tim Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia kesal dengan dirinya sendiri karena telah mengacau di sprint race MotoGP Portugal 2024. Sebab gara-gara lakukan kesalahan yang fatal, Bagnaia yang awalnya memimpin balapan harus merelakan posisi terdepan dan finis di luar podium.

Ya, Pecco -panggilan akrab Bagnaia- sejatinya tampil sangat apik dengan memimpin sesi sprint race yang berlangsung di Sirkuit Algarve, Sabtu 23 Maret 2024 malam WIB. Namun, dia harus melakukan kesalahan fatal disaat memasuki empat lap terakhir.

Bagnaia tidak bisa mengontrol motornya dengan baik saat masuk ke tikungan 1. Alhasil, Pecco pun harus terlempar dari posisinya dengan disalip Maverick Vinales, Marc Marquez, dan Jorge Martin. Dia harus puas finis di posisi empat pada sesi sprint race.

Murid Valentino Rossi itu mengakui kalau dirinya melakukan kesalahan besar. Namun Bagnaia mengungkapkan kalau tikungan pertama memang membuatnya kesulitan karena jalurnya yang menurun curam. Kondisi itu membuat sedikit masalah pada bagian pengereman.

Francesco Bagnaia

“Saya mengacau. Saya memulai dengan baik. Sedang menyerang. Lalu saya bisa membuka dan mengatur celah tersebut, jadi semuanya sempurna,” kata Bagnaia, dilansir dari Crash, Minggu (24/3/2024).

“Tetapi saya tidak mempertimbangkan fakta konsumsi bahan bakar dan tikungan pertama agak aneh karena turunan curam membuat bagian belakang menjadi lebih tinggi. Dan saya mengerem selalu sama,” sambungnya.

