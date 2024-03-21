Bukan Marc Marquez, Ini Sosok Musuh Terberat Fransesco Bagnaia di MotoGP 2024

BUKAN Marc Marquez, ini sosok musuh terberat Francesco Bagnaia di MotoGP 2024. Pembalap tersebut adalah Brad Binder!

Bagnaia kembali menunjukkan penampilan impresif pada balapan perdana MotoGP Qatar 2024, Senin 11 Maret dini hari WIB. Rider Ducati Lenovo itu sukses memenangi balapan di Sirkuit Internasional Losail, Losail.

Sang juara dunia bertahan sukses mengasapi Binder dan Jorge Martin yang sama-sama berdiri di podium. Itu menjadi kemenangan pertama sekaligus pukulan bagi rival-rival Bagnaia.

Kemenangan itu mendapat pujian dari mantan bintang MotoGP, Marco Melandri. Menurutnya, Bagnaia memang selalu kuat pada balapan atau hari Minggu. Namun, sang pembalap seperti kesulitan pada hari Jumat dan Sabtu di mana ada sesi latihan bebas, kualifikasi, hingga Sprint Race.

"Dia begitu kuat pada sesi hari Minggu. Saya tak tahu mengapa dia bisa kesulitan pada hari Sabtu. Saat sprint, dia selalu sedikit kesulitan," ungkap Melandri, mengutip dari Motosan, Kamis (21/3/2024).

"Tetapi, hal tersebut tidak terjadi pada hari Minggu. Saat di Qatar, dia langsung menyerang sejak tikungan pertama," ulas pria asal Italia itu.