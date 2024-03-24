Marc Marquez Dituding Gunakan Cara Kotor saat Kalahkan Jorge Martin di Sprint Race MotoGP Portugal 2024

MARC Marquez dinilai melakukan manuver kotor saat tampil di Sprint Race MotoGP Portugal 2024. Akibatnya, The Baby Alien bisa finis di depan Jorge Martin di akhir balapan.

Pendapat itu datang dari salah satu mantan pembalap motor, Michael Laverty. Menurutnya, cara yang dilakukan The Baby Alien tidak menunjukkan sportifitas di lintasan

“Sungguh kembang api di lap terakhir! Itu sangat kotor. Tapi dia tidak melakukan kontak. Dia mengambilnya lebar-lebar. Dia mendapat tempat," ujar Michale Laverty dilansir dari laman Crash.

“Anda tahu, jika ada tempat di sana, Marc akan menempatkannya di dalam.”

Lebih lanjut, pendapat lain juga disampaikan legenda balap Sylvain Guintioli. Dia menilai Marc Marquez mulai berani mengambil resiko di MotoGP Portugal 2024 kemarin.