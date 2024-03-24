Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Enea Bastianini Terang-terangan Waspadai Marc Marquez di MotoGP Portugal 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 24 Maret 2024 |04:08 WIB
Enea Bastianini Terang-terangan Waspadai Marc Marquez di MotoGP Portugal 2024
Pembalap Ducati Lenovo, Enea Bastianini (Foto: MotoGP)
A
A
A

PORTIMAO – Enea Bastianini mengaku cukup percaya diri menatap MotoGP Portugal 2024. Namun di sisi lain, sang pembalap juga mengaku akan tetap mewaspadai Marc Marquez pada balapan kali ini.

Bastianini mengawali akhir pekan di MotoGP Portugal 2024 dengan bersantai. Dia tak menggeber motornya dengan cepat di sesi Latihan Bebas 1 (FP1) sehingga hanya finis di urutan 19 dengan selisih 1,244 detik dari waktu tercepat yang dicatatkan bintang Gresini Ducati, Marc Marquez.

Pada awal sesi latihan kedua, The Beast -julukan Bastianini- juga nampak kesulitan untuk naik ke papan atas. Namun, di detik-detik terakhir dia mencatatkan lap yang luar biasa untuk membukukan waktu tercepat di angka 1 menit 38,057 detik.

Pembalap asal Italia itu mengungguli pembalap KTM Red Bull, Jack Miller, yang ada di tempat kedua dengan waktu 0,118 detik. Sementara Marquez yang berada di tempat ketiga berselisih 0,153 detik saja darinya.

Bastianini pun mengungkapkan bahwa motornya memang sempat bermasalah di awal sesi latihan kedua, tetapi akhirnya bisa diatas dengan baik. Dia pun semakin percaya diri menatap balapan di Sirkuit Algarve itu setelah menjadi yang tercepat di hari pertama.

“Pada sesi latihan kedua, kami sempat mengalami sedikit masalah, namun kemudian kami membaik. Dengan sedikit penyesuaian pada konfigurasi, pada mesin dan pada engine brake, pada akhirnya membaik dan saya mampu mencatatkan waktu putaran cepat yang baik,” kata Bastianini dilansir dari Motosan, Sabtu (23/3/2024).

Halaman:
1 2
