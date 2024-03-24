Klasemen MotoGP 2024 Kelar Sprint Race MotoGP Portugal 2024: Francesco Teratas, Marc Marquez di Lima Besar

KLASEMEN MotoGP 2024 kelar Sprint Race MotoGP Porugal 2024 bisa Anda lihat di akhir artikel. Sementara posisi teratas masih ditempati rider Ducati Lenovo sekaligus juara bertahan, Francesco Bagnaia.

Pecco -sapaan akrab Bagnaia- berada di puncak klasemen sementara dengan koleksi 37 poin. Rider asal Italia itu berhasil menyelesaikan sprint race MotoGP Portugal 2024 di urutan keempat.

Berlangsung di Sirkuit Portimao, Portugal, Sabtu (24/3/2024) malam WIB, sesi sprint race diawali dengan penampilan apik Jack Miller dari tim KTM Red Bull. Namun, Pecco perlahan berhasil menunjukkan kecepatannya mengambil alih posisi pembalap asal Australia tersebut.

Sementara Johann Zarco dan Alex Rins harus mengakhiri balapan lebih cepat usai terjatuh. Kemudian, Marc Marquez harus turun ke posisi ketiga saat lap keenam usai membuat melebar di tikungan lima.

Penantang gelar juara MotoGP 2024, Brad Binder juga gagal mendapatkan poin di sprint race Portugal. Sebab, pembalap asal Afrika Selatan itu juga terjatuh di lap kelima.

Maverick Vinales pun berhasil naik ke posisi kedua dan berusaha mengejar Francesco Bagnaia. Sementara Marc Marquez kembali turun satu posisi, setelah Jorge Martin mampu menyalipnya di lap ketujuh.