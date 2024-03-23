Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Susun Strategi di Rakernas 2024, Squash Indonesia Targetkan Lolos Olimpiade 2028

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 23 Maret 2024 |00:07 WIB
Susun Strategi di Rakernas 2024, Squash Indonesia Targetkan Lolos Olimpiade 2028
PB ISI menargetkan lolos ke Olimpiade Los Angeles 2028 (Foto: PB ISI)
A
A
A

JAKARTA – Pengurus Besar Persatuan Squash Indonesia (PB PSI) menargetkan atletnya bisa lolos ke Olimpiade Los Angeles 2028. Oleh karena itu, penyusunan strategi untuk mencapai tujuan tersebut sudah dimulai dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2024.

Ya, PB PSI menggelar Rakernas 2024 yang dibuka pada Jumat (22/3/2024) di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Sebanyak 18 Pengurus Provinsi (Pengprov) PSI turut menghadiri acara tersebut.

Ketua Umum PB PSI, Alvin Kennedy, mengungkapkan bahwa Rakernas 2024 ini bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas organisasi secara menyeluruh, meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana serta meningkatkan kualitas wasit. Selain itu, program-program pembinaan atlet juga menjadi hal yang perlu didorong ke depannya.

Alvin pun mengharapkan bahwa Rakernas 2024 ini melahirkan program-program unggulan untuk pembinaan atlet-atlet squash di seluruh Tanah Air. Tujuan akhirnya adalah meloloskan para atlet squash Indonesia ke Olimpiade 2028 yang berlangsung di Los Angeles, Amerika Serikat.

Seperti diketahui, squash baru akan mulai dipertandingkan di Olimpiade 2028. Alhasil, jika mampu mengirimkan atletnya, Indonesia akan masuk dalam catatan sejarah debut olahraga squash di pesta olahraga terakbar di dunia itu.

"Adapun beberapa program yang akan didorong oleh PB PSI antara lain Kejuaraan Daerah di setiap provinsi, Kejuaraan Nasional, hingga Squash Indonesia Open yang akan diselenggarakan tahun 2024," kata Alvin dalam sambutannya.

"Selain itu, hari ini kami juga merumuskan program-program kerja yang dari PB dan masing-masing Pengprov (Pengurus Provinsi)," tambahnya.

Halaman:
1 2
