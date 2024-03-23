Advertisement
SPORT LAIN

Cycling Series Il Festino 2024 Siap Berlangsung di Yogyakarta

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 23 Maret 2024 |00:03 WIB
Cycling Series Il Festino 2024 Siap Berlangsung di Yogyakarta
Cycling Series Il Festino 2024 akan digelar di Yogyakarta (Foto: Cycling Series Il Festino)
A
A
A

JAKARTA - Lomba sepeda Cycling Series Il Festino 2024 siap berlangsung di Jogjakarta pada 5 Mei 2024, mendatang. Lomba itu diikuti oleh ratusan cyclists dari dalam maupun luar negeri, seperti Australia, Singapura, Thailand, dan beberapa negara lainnya.

Selain menggelar lomba sepeda, Cycling Series Il Festino 2024 akan menggelar rangkaian program lainnya, seperti, Social Ride yang dilaksanakan di 10 kota di seluruh Indonesia.

Adapun, kategori yang diperlombakan pada event Cycling Series Il Festino 2024 meliputi, kategori Gran Fondo dengan jarak tempuh 130 KM dan kategori Medio Fondo dengan jarak tempuh 80 KM. Kegiatan itu turut dimeriahkan beberapa nama cyclists internasional, yakni mulai dari Muzcali, Lalabelle, hingga Atika Abubakar.

Untuk informasi dan registrasi mengikuti Maybank Cycling Series Il Festino 2024 dapat diakses melalui link website ilfestino.cc.Jadi, cyclists jangan sampai ketinggalan kegiatan tersebut.

Technical Director Il Festino, Raditya Pratama mengatakan optimistis Cycling Series Il Festino 2024 yang disponsori Maybank mendapatkan sambutan hangat cyclists tanah air. Sebab, kegiatan itu juga menjadi ajang silaturahmi para cyclists tanah air dan dunia.

"Kami optimistis Cycling Series Il Festino 2024 ini akan memberi dampak positif bagi peminat olahraga sepeda di Indonesia yang dapat meningkatkan semangat para cyclists yang mengikuti event tersebut," ucap Raditya Pratama.

Dia mengatakan lomba sepeda itu pastinya akan berkesan bagi cyclists. Oleh dikarenakan, rute yang dipilih akan membuat mereka punya pengalaman dalam Cycling Series Il Festino 2024.

Halaman:
1 2
