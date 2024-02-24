Atlet ASC Monster Kembali Juara Asia di ajang Asian Track Cycling Championship di India

KLUB sepeda ASC Monsters kembali menorehkan prestasi di kancah olahraga dunia. Kali ini, klub sepeda binaan Ahmad Sahroni ini berhasil meraih juara 1 di kelas Men Junior Points Race, di kompetisi Asian Track Cycling Championship 2024, New Delhi, India.

Atlet ASC Monsters Julian Abi Manyu, pun kini menyandang gelar Asian Champion, setelah mengalahkan wakil Jepang dengan selisih dua poin.

Kompetisi ini pun menjadi ajang yang cukup alot bagi Julian. Karena diketahui, Julian bermain tiga nomor di Asian Track Cyling Championship 2024 ini.

Pada Jumat (24/2/2023) kemarin, Julian bertanding di nomor Keirin dan nomor Omnium dengan meraih posisi kelima. Baru pada Point Race, julian meraih gelar juara 1.

Torehan prestasi ini merupakan bentuk konsistensi ASC Monsters dalam mempertahankan gelar Asian Champion. Sebab, pada tahun sebelumnya, gelar Asian Champion juga disandang oleh atlet ASC Monsters, yaitu Syelhan Nurrahmat. Sehingga, selama dua tahun berturut-turut, gelar Asian Champion dipegang atlet Indonesia.