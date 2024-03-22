Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Jorge Lorenzo Kesal Lihat Penampilan Yamaha dan Honda yang Tampil Loyo di MotoGP Qatar 2024

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |15:26 WIB
Jorge Lorenzo Kesal Lihat Penampilan Yamaha dan Honda yang Tampil Loyo di MotoGP Qatar 2024
Fabio Quartararo (20) dan Joan Mir (36) tampil loyo di MotoGP Qatar 2024 (Foto: Yamaha MotoGP)
A
A
A

JORGE Lorenzo kesal lihat penampilan Yamaha dan Honda yang tampil loyo di MotoGP Qatar 2024. Ia heran mengapa pabrikan Jepang semakin tertinggal dari rivalnya.

Dalam balapan utama MotoGP Qatar 2024 dua pekan lalu, Honda dan Yamaha masih terlihat sebagai tim yang paling merana di musim ini. Tidak ada satu pun pembalap mereka yang finis di urutan 10 besar.

Joan Mir (Repsol Honda) dan Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha) berduel di MotoGP Qatar 2024 (Foto: HRC)

Di kubu Yamaha, Fabio Quartararo, hanya mampu finis di posisi 11, dengan jarak empat detik dari rider Aprilia, Maverick Vinales, yang duduk di urutan 10. Rekan setimnya di Monster Energy Yamaha, Alex Rins, juga belum bisa unjuk gigi dalam debutnya dengan menyelesaikan balapan lima tempat di belakangnya.

Rider LCR Honda, Johann Zarco, menjadi pembalap terbaik yang menunggangi motor RC213V dengan finis di posisi 12, persis di depan andalan Repsol Honda, Joan Mir. Sedangkan, dua rider lainnya, Takaaki Nakagami (LCR Honda) dan Luca Marini (Repsol Honda), masing-masing finis di peringkat 19 dan 20.

Lorenzo, yang kini menjadi pengamat MotoGP, kesal dengan performa kedua mantan timnya itu dalam GP Qatar 2024 karena jarak mereka sangat jauh dengan para pesaing lainnya. Bahkan, ia menilai debut Marini bersama tim pabrikan berlogo sayap emas itu cukup buruk.

“Merek Jepang mengecewakan di Qatar. Honda dan Yamaha jaraknya sangat jauh,” kata Lorenzo dilansir dari Crash, Jumat (22/3/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement