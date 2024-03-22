Jorge Lorenzo Kesal Lihat Penampilan Yamaha dan Honda yang Tampil Loyo di MotoGP Qatar 2024

JORGE Lorenzo kesal lihat penampilan Yamaha dan Honda yang tampil loyo di MotoGP Qatar 2024. Ia heran mengapa pabrikan Jepang semakin tertinggal dari rivalnya.

Dalam balapan utama MotoGP Qatar 2024 dua pekan lalu, Honda dan Yamaha masih terlihat sebagai tim yang paling merana di musim ini. Tidak ada satu pun pembalap mereka yang finis di urutan 10 besar.

Di kubu Yamaha, Fabio Quartararo, hanya mampu finis di posisi 11, dengan jarak empat detik dari rider Aprilia, Maverick Vinales, yang duduk di urutan 10. Rekan setimnya di Monster Energy Yamaha, Alex Rins, juga belum bisa unjuk gigi dalam debutnya dengan menyelesaikan balapan lima tempat di belakangnya.

Rider LCR Honda, Johann Zarco, menjadi pembalap terbaik yang menunggangi motor RC213V dengan finis di posisi 12, persis di depan andalan Repsol Honda, Joan Mir. Sedangkan, dua rider lainnya, Takaaki Nakagami (LCR Honda) dan Luca Marini (Repsol Honda), masing-masing finis di peringkat 19 dan 20.

Lorenzo, yang kini menjadi pengamat MotoGP, kesal dengan performa kedua mantan timnya itu dalam GP Qatar 2024 karena jarak mereka sangat jauh dengan para pesaing lainnya. Bahkan, ia menilai debut Marini bersama tim pabrikan berlogo sayap emas itu cukup buruk.

“Merek Jepang mengecewakan di Qatar. Honda dan Yamaha jaraknya sangat jauh,” kata Lorenzo dilansir dari Crash, Jumat (22/3/2024).