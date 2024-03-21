MotoGP Portugal 2024: Joan Mir Yakin Honda Bisa Bicara Lebih Banyak ketimbang di Qatar

JOAN Mir yakin timnya bisa berbicara lebih banyak dalam MotoGP Portugal 2024 akhir pekan ini dibanding pada seri pembuka di Qatar. Sebab menurutnya, potensi motor Honda RC213V bisa lebih dimaksimalkan di Sirkuit Internasional Algarve, Portimao.

Mir masih belum bisa finis di posisi 10 besar dalam seri pembuka MotoGP 2024 di Qatar. Ia hanya mampu finis di posisi 13 dalam sprint dan kemudian menyelesaikan balapan utama di peringkat 15.

Namun, pada seri berikutnya di MotoGP Portugal 2024, harapan untuk finis lebih baik terbuka lebar bagi Honda. Sebab, karakter trek lebih cocok dengan motor karena memiliki perubahan ketinggian yang lebih dramatis dibanding dengan Sirkuit Internasional Losail yang cenderung datar.

Buktinya, pada edisi tahun lalu di Portugal, sang jagoan yang kini sudah pindah ke Gresini, Marc Marquez, mampu mengamankan pole position. Padahal, motor yang ditungganginya bisa dibilang sulit untuk bersaing di papan atas.

Sementara Mir, pada debutnya dengan Repsol Honda tahun lalu di Portugal, finis di peringkat 11. Ia mengaku lebih nyaman membalap di Sirkuit Algarve ketimbang Losail.

Oleh karena itu, pembalap asal Spanyol tersebut menilai Honda akan bisa berbicara lebih banyak di MotoGP Portugal 2024. Ia yakin potensi motor RC213V-nya akan bisa lebih dimaksimalkan di trek sepanjang 4,59 km itu.