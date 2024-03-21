Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil 16 Besar Swiss Open 2024: Termasuk Dejan/Gloria, 3 Wakil Indonesia Tersingkir

Rio Eristiawan , Jurnalis-Kamis, 21 Maret 2024 |21:04 WIB
Hasil 16 Besar Swiss Open 2024: Termasuk Dejan/Gloria, 3 Wakil Indonesia Tersingkir
Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja tersingkir di 16 besar Swiss Open 2024 (Foto: PBSI)
A
A
A

BASEL - Tiga wakil Indonesia tersingkir di babak 16 besar Swiss Open 2024. Mereka adalah Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja serta dua ganda putri Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi dan Jesita Putri Miantoro/Febi Setianingrum.

Bermain di St. Jakobshalle, Basel, Kamis (21/3/2024) malam WIB, Jesita/Febi harus bermain imbang dengan pasangan Taiwan, Hsu Ya Ching/Lin Wan Ching pada awal gim pertama. Meski sempat memimpin, tetapi Jesita/Febi harus ditahan imbang 7-7.

Jesita Putri Miantoro/Febi Setyaningrum

Jesita/Febi sempat mencoba untuk mendapatkan keunggulan, tetapi lawannya mampu menjauhkan angka. Alhasil, Jesita/Febi tertinggal 8-11 interval gim pertama.

Usaha Jesita/Febi untuk membalikan keadaan pun gagal, sehingga harus menelan kekalahan 14-21 atas Hsu/Lin di gim pertama. Sementara pada awal gim kedua, Jesita/Febi mampu memimpin 3-0.

Kendati demikian, Jesita/Febi gagal mempertahankan keunggulan dan tertinggal 6-8. Sementara selepas interval, Jesita/Febi mengalami kesulitan dan menutup gim kedua dengan kekalahan 17-21.

Sementara Ana/Tiwi harus berhasil ketat dengan pasangan Australia, Setya Mapas/Angela Yu. Ana/Tiwi sempat memimpin 8-6 pada awal gim pertama.

Bahkan, Ana/Tiwi berhasil menjaga keunggulannya untuk menjauhkan skor menjadi 15-12. Kendati demikian, Mapas/Yu mampu membalikan keadaan dan membuat Ana/Tiwi menutup gim pertama dengan kekalahan 21-23.

Sementara di gim kedua, Ana/Tiwi mampu tampil baik meski mendapatkan perlawanan dari lawannya. Ana/Tiwi pun sukses memimpin 10-6. Bahkan, Ana/Tiwi mampu membuat Mapas/Yu kesulitan untuk mengejar ketertinggalan dan berhasil mendapatkan kemenangan 21-12 di gim kedua.

Ana/Tiwi pun menunjukan performa gemilang pada awal gim ketiga dengan memimpin 4-0. Meski Mapas/Yu terus mengejar bisa mendapatkan poin, tetapi Ana/Tiwi mampu menjaga keunggulannya untuk unggul 17-13.

Kendati demikian, Ana/Tiwi gagal mempertahankan keunggulannya dan membuat Mapasa/Yu mampu bangkit untuk mengambil alih gim ketiga. Unggulan ketiga asal Indonesia itu pun harus menelan kekalahan 17-21.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/19/40/3124079/sabar_karyaman_gutama_dan_moh_reza_pahlevi_isfahani-iKfp_large.jpg
Hasil Swiss Open 2025: Sabar/Reza Menang Mudah atas Ganda Putra Irlandia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/04/40/2992386/reaksi-bagas-maulana-shohibul-fikri-tak-penuhi-target-juara-di-swiss-open-2024-rasakan-nervous-hingga-tekanan-RRMu6GaIrk.jpg
Reaksi Bagas Maulana/Shohibul Fikri Tak Penuhi Target Juara di Swiss Open 2024: Rasakan Nervous hingga Tekanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/03/40/2992144/lanny-tria-ribka-sugiarto-berbagi-cerita-usai-juara-juara-swiss-open-2024-temukan-performa-terbaik-saat-down-iaz3iXpeKA.jpg
Lanny Tria/Ribka Sugiarto Berbagi Cerita Usai Juara Juara Swiss Open 2024: Temukan Performa Terbaik saat Down
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/29/40/2989893/usai-sang-kekasih-juara-swiss-open-2024-rian-ardianto-kirim-pesan-ini-untuk-ribka-sugiarto-H65WJk3fIs.jpg
Usai sang Kekasih Juara Swiss Open 2024, Rian Ardianto Kirim Pesan Ini untuk Ribka Sugiarto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/28/40/2989523/ribka-sugiarto-juara-swiss-open-2024-rian-ardianto-ungkap-caranya-motivasi-sang-kekasih-626PTwM0gB.jpg
Ribka Sugiarto Juara Swiss Open 2024, Rian Ardianto Ungkap Caranya Motivasi Sang Kekasih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/25/40/2988147/raih-runner-up-swiss-open-2024-peluang-bagas-maulana-shohibul-fikri-lolos-ke-olimpiade-paris-2024-makin-besar-nahFVy8TmB.jpg
Raih Runner-up Swiss Open 2024, Peluang Bagas Maulana/Shohibul Fikri Lolos ke Olimpiade Paris 2024 Makin Besar?
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement