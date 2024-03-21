Hasil 16 Besar Swiss Open 2024: Termasuk Dejan/Gloria, 3 Wakil Indonesia Tersingkir

BASEL - Tiga wakil Indonesia tersingkir di babak 16 besar Swiss Open 2024. Mereka adalah Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja serta dua ganda putri Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi dan Jesita Putri Miantoro/Febi Setianingrum.

Bermain di St. Jakobshalle, Basel, Kamis (21/3/2024) malam WIB, Jesita/Febi harus bermain imbang dengan pasangan Taiwan, Hsu Ya Ching/Lin Wan Ching pada awal gim pertama. Meski sempat memimpin, tetapi Jesita/Febi harus ditahan imbang 7-7.

Jesita/Febi sempat mencoba untuk mendapatkan keunggulan, tetapi lawannya mampu menjauhkan angka. Alhasil, Jesita/Febi tertinggal 8-11 interval gim pertama.

Usaha Jesita/Febi untuk membalikan keadaan pun gagal, sehingga harus menelan kekalahan 14-21 atas Hsu/Lin di gim pertama. Sementara pada awal gim kedua, Jesita/Febi mampu memimpin 3-0.

Kendati demikian, Jesita/Febi gagal mempertahankan keunggulan dan tertinggal 6-8. Sementara selepas interval, Jesita/Febi mengalami kesulitan dan menutup gim kedua dengan kekalahan 17-21.

Sementara Ana/Tiwi harus berhasil ketat dengan pasangan Australia, Setya Mapas/Angela Yu. Ana/Tiwi sempat memimpin 8-6 pada awal gim pertama.

Bahkan, Ana/Tiwi berhasil menjaga keunggulannya untuk menjauhkan skor menjadi 15-12. Kendati demikian, Mapas/Yu mampu membalikan keadaan dan membuat Ana/Tiwi menutup gim pertama dengan kekalahan 21-23.

Sementara di gim kedua, Ana/Tiwi mampu tampil baik meski mendapatkan perlawanan dari lawannya. Ana/Tiwi pun sukses memimpin 10-6. Bahkan, Ana/Tiwi mampu membuat Mapas/Yu kesulitan untuk mengejar ketertinggalan dan berhasil mendapatkan kemenangan 21-12 di gim kedua.

Ana/Tiwi pun menunjukan performa gemilang pada awal gim ketiga dengan memimpin 4-0. Meski Mapas/Yu terus mengejar bisa mendapatkan poin, tetapi Ana/Tiwi mampu menjaga keunggulannya untuk unggul 17-13.

Kendati demikian, Ana/Tiwi gagal mempertahankan keunggulannya dan membuat Mapasa/Yu mampu bangkit untuk mengambil alih gim ketiga. Unggulan ketiga asal Indonesia itu pun harus menelan kekalahan 17-21.