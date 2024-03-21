Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil 16 Besar Swiss Open 2024: Leo Rolly/Daniel Marthin Susah Payah Kalahkan Wakil Malaysia

Rio Eristiawan , Jurnalis-Kamis, 21 Maret 2024 |20:11 WIB
Hasil 16 Besar Swiss Open 2024: Leo Rolly/Daniel Marthin Susah Payah Kalahkan Wakil Malaysia
Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin sukses melangkah ke perempatfinal Swiss Open 2024 (Foto: PBSI)
A
A
A

BASEL - Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin sukses melaju ke babak perempatfinal Swiss Open 2024. Unggulan ketiga Indonesia itu menang tiga gim 16-21, 21-13, dan 21-12 atas Low Hang Yee/Ng Eng Cheong di babak 16 besar Swiss Open 2024 Super 300.

Bermain di St. Jakobshalle, Basel, Kamis (21/3/2024) malam WIB. Leo/Daniel mendapatkan perlawan ketat dari Low/Ng pada awal gim pertama, sehingga skor imbang 2-2. Keduanya terus bertarung ketat dan membuat skor kembali imbang menjadi 5-5.

Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin

Kendati demikian, Leo/Daniel gagal mengimbangi permainan Low/Ng dan harus tertinggal 8-11 di interval gim pertama. Usaha Leo/Daniel untuk membalikan keadaan selepas interval masih belum berhasil, setelah tertinggal 12-14.

Leo/Daniel terus mencoba untuk menipiskan jarak, tetapi Low/Ng semakin menjauh dan membuat skor menjadi 15-18. Pasangan ganda putra ranking 13 BWF itu harus menutup gim pertama dengan kekalahan 16-21.

Sementara Leo/Daniel berhasil tampil meyakinkan pada awal gim kedua dengan memimpin 2-1. Namun, Leo/Daniel mendapatkan perlawan ketat dan Low/Ng dan harus tertinggal 5-6.

Meski demikian, Leo/Daniel mampu bamgkit dan memimpin 11-8 atas Low/Ng di interval gim kedua. Selepas interval. Leo/Daniel semakin sulit dihentikan oleh lawannya dan menjauhkan keunggulan menjadi 15-11.

Halaman:
1 2
