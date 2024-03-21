Hasil 16 Besar Swiss Open 2024: Bagas Maulana/Shohibul Fikri Tembus Perempatfinal!

BASEL - Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri berhasil menembus babak perempatfinal Swiss Open 2024 Super 300. Mereka menaklukkan Lu Ming-Che/Tang Kai-Wei dua gim langsung 21-18 dan 21- di babak 16 besar Swiss Open 2024.

Bermain di St. Jakobshalle, Basel, Kamis (21/3/2024) malam WIB, Bagas/Fikri mendapatkan perlawanan ketat pada awal gim pertama dan skor imbang 3-3. Namun, Bagas/Fikri berhasil mendapatkan beberapa poin untuk memimpin 5-3 atas Lu/Tang.

Kendati demikian, Bagas/Fikri gagal mempertahankan keunggulan dan harus tertinggal 6-7. Meski mencoba untuk membalikan keadaan, tetapi Bagas/Fikri harus tertinggal 10-11 dari lawannya di interval gim pertama.

Sementara selepas interval, Bagas/Fikri mampu bangkit dan berhasil membalikan keadaan menjadi 13-12. Meski Lu/Tang mampu menambah perolehan poin, tetapi Bagas/Fikri masih bisa mempertahankan keunggulannya untuk memimpin 17-16.