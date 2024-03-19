Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Swiss Open 2024: Menang dengan Skor Afrika atas Ganda Putri India, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Lolos ke 16 Besar

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 19 Maret 2024 |23:58 WIB
Hasil Swiss Open 2024: Menang dengan Skor Afrika atas Ganda Putri India, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Lolos ke 16 Besar
Ganda putri Indonesia, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti. (Foto: PBSI)
A
A
A

BASEL – Pasangan ganda putri Indonesia, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti sukses memulangkan wakil India, Rutaparna Panda/Swetaparna Panda di babak 32 besar Swiss Open 2024, pada Selasa (19/3/2024) malam WIB. Berjuang selama 28 menit, Apriyani/Siti menang dua gim langsung atas duo Panda tersebut.

Tepatnya Apriyani/Siti menang dengan skor Afrika alias kemenangan telak 21-4 dan 21-6 atas Rutaparna/Swetaparna. Dengan hasil itu, maka Apriyani/Siti berhak lolos ke babak 16 besar Swiss Open 2024.

Jalannya Pertandingan

Berlaga di St. Jakobshalle, Basel, Apri/Fadia memulainya dengan sangat baik. Pasalnya, pasangan unggulan pertama itu unggul cukup telak atas Rutaparna/Swetaparna dengan skor 7-1.

Pasangan asal India itu benar-benar dibuat tertekan oleh Apri/Fadia. Saking mendominasinya, ganda putri andalan Indonesia itu unggul 11-2 atas Rutaparna/Swetaparna di interval gim pertama.

Apriyani Rahayu/Siti Fadia

Setelah interval, Apri/Fadia sama sekali tidak memiliki kendala. Mereka menambah keunggulannya atas Rutaparna/Swetaparna dengan skor 16-4. Pada akhirnya, ganda putri ranking sembilan dunia itu menutup gim pertama dengan kemenangan telak 21-4.

Di gim kedua, Apri/Fadia mendapat sedikit perlawanan dari Rutaparna/Swetaparna. Namun begitu, pasangan ranking sembilan dunia itu masih bisa meredamnya sehingga memimpin dengan skor 7-3.

Halaman:
1 2
