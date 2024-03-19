Hasil Swiss Open 2024: Tumbangkan Wakil India, Alwi Farhan Lolos ke Babak 32 Besar

BASEL – Pebulutangkis ganda putra Indonesia, Alwi Farhan berhasil menumbangkan wakil India, Sameer Verma di babak final kualifikasi Swiss Open 2024, pada Selasa (19/3/2024) malam WIB. Alwi tepatnya menang dengan dua gim langsung lewat skor 21-18 dan 21-12.

Berkat kemenangan itu, Alwi pun lolos ke babak 32 besar Swiss Open 2024. Selanjutnya ia akan melawan tunggal putra asal Jepang, Kanta Tsuneyama.

Jalannya Pertandingan

Berlaga di St. Jakobshalle, Basel, Alwi dan Verma bermain cukup sengit sejak fase awal. Meski begitu, pemain berusia 18 tahun ini dapat mengatasinya dan unggul 8-5.

Pemain muda polesan Pelatnas PBSI itu tampak mulai menemukan ritme permainannya. Alwi pun berhasil unggul atas Verma di interval gim pertama dengan skor 11-6.

Usai interval, Alwi mendapat tekanan dari Verma. Pasalnya, pemain asal India itu memperkecil kedudukan menjadi 15-16. Sampai akhirnya, pemain berusia 18 tahun itu menutup gim pertama dengan kemenangan 21-18.

Pada gim kedua, Alwi memulainya sangat baik dengan ungguli Verma 7-4. Namun begitu, Verma mampu membalikan keadaan dengan berbalik unggul 8-7. Pertandingan pun berjalan cukup sengit.